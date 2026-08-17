Murió un hombre en silla de ruedas tras ser atacado por un enjambre de abejas africanas

INTERNACIONALES

Un hombre con discapacidad murió en Nicaragua luego de ser atacado por un enjambre de

La víctima fue identificada como Jasir Laguna Blancard. El ataque ocurrió el lunes y, tras recibir numerosas picaduras, el hombre quedó inconsciente y sufrió graves dificultades respiratorias.

Laguna Blancard fue trasladado de urgencia al hospital primario Comandante Carlos Fonseca Amador, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe de Nicaragua. A pesar de la atención médica, murió este martes como consecuencia del ataque.

El episodio fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo un bombero llega al lugar y logra rescatar al hombre después de varios minutos.

Se trata de la segunda muerte registrada en Nicaragua en lo que va del año por ataques de abejas africanas. A fines de enero, un hombre de 74 años murió tras ser atacado por estos insectos en una zona rural de la provincia de León.



