Economía del conocimiento: la Provincia lanza un consejo para impulsar la innovación y el empleo tecnológico

La provincia de Buenos Aires pondrá en marcha este martes el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) , un nuevo organismo destinado a articular políticas públicas con el sector privado y el sistema científico para impulsar la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo calificado.

La presentación estará encabezada por el gobernador Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien presidirá el espacio.

El lanzamiento reunirá además a representantes de empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos, startups y organismos públicos , que integrarán la mesa de trabajo permanente del nuevo consejo.

La iniciativa busca consolidar un ámbito de diálogo entre el Estado provincial y los distintos actores de la economía del conocimiento, uno de los sectores que más creció en la Argentina durante la última década gracias al desarrollo de actividades vinculadas con el software, los servicios informáticos, la biotecnología, la industria audiovisual, la nanotecnología y otros rubros intensivos en innovación.

"El COPEC propone sentar en una misma mesa al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups . La Provincia ya viene trabajando en la materia, pero ahora amplía el alcance para generar este consejo junto a un gobernador que impulsa la iniciativa para transformarla en políticas de futuro", sostuvo Sujarchuk.

Según explicaron desde la Provincia, el COPEC funcionará como un ámbito permanente de construcción de consensos con el objetivo de definir una agenda estratégica para fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de talento y la competitividad de las empresas bonaerenses.

La intención es que las distintas instituciones participantes aporten diagnósticos y propuestas que permitan diseñar políticas públicas orientadas a potenciar un sector considerado estratégico por su capacidad para generar empleo de alta calificación, aumentar las exportaciones de servicios y diversificar la matriz productiva provincial.

La economía del conocimiento se consolidó en los últimos años como uno de los principales complejos exportadores de servicios del país . Incluye actividades basadas en el uso intensivo del conocimiento y la tecnología, como el desarrollo de software, los servicios profesionales, la inteligencia artificial, la robótica, la industria satelital, la biotecnología y la producción audiovisual, entre otras.

En la provincia de Buenos Aires se concentra una parte importante del ecosistema tecnológico argentino, con universidades, centros de investigación, parques industriales, polos tecnológicos y empresas que abastecen tanto al mercado interno como al exterior.

Con la creación del COPEC, el Gobierno bonaerense busca institucionalizar un ámbito de trabajo conjunto para coordinar iniciativas que favorezcan la innovación y el desarrollo de uno de los sectores considerados clave para el crecimiento económico de los próximos años.

Fuente: Clarín