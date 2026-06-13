Video: delincuentes la sorprendieron cuando paseaba al perro en Lanús y le robaron el auto en 10 segundos

Una mujer sufrió un violento asalto en el partido bonaerense de Lanús . Cinco delincuentes la sorprendieron cuando salió a pasear el perro, la golpearon y le robaron el auto en 10 segundos .

Todo pasó este jueves minutos antes de las 17, a plena luz del día, en la puerta de la casa de la víctima, ubicada en la calle Guillermo Gaebeler al 2100. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el frente de la propiedad.

En las imágenes se observa a la mujer caminando por la vereda con un bolso en el brazo, acompañada de su perro. En un momento, cruzan la calle los cinco ladrones y se le abalanzan .

La mujer golpeó su rostro contra la pared de su propia casa. Los delincuentes la redujeron violentamente y le sacaron el bolso, el celular y la llave del auto ; un Toyota Yaris que se encontraba estacionado sobre la vereda.

El hijo de la víctima, que se encontraba dentro de la propiedad, abrió la puerta para ayudar a su mamá, pero uno de los ladrones la cerró e hizo fuerza para mantenerlo dentro mientras sus cómplices le sacaban las pertenencias a la víctima.

En solo diez segundos cometieron el robo y se escaparon los cinco en el auto de la mujer. Cuando se subieron al coche, el hijo de la víctima pudo abrir la puerta y contener a su mamá, que había quedado completamente conmocionada por el hecho.

“Ellos estaban viendo qué podían conseguir… un auto, celular, plata. Me encontraron a mí, indefensa“, dijo la mujer en diálogo con A24 . ”Dentro de todo lo malo, estoy bien. Siempre soy una mujer precavida , pero no sirve de nada. Eran muy chiquitos, tendrían que estar estudiando o trabajando “, concluyó.

Fuente: TN