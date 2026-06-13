Horror en Tucumán: encontraron el cuerpo de una mujer adentro de un auto incendiado e investigan un crimen

La Justicia de Tucumán investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un auto incendiado durante la madrugada de este sábado en la capital provincial. Los investigadores detectaron signos de violencia en la víctima y trabajan para determinar quién fue el responsable del ataque.

El hallazgo ocurrió cerca de la 1:30 en la calle Francia al 1160, en la zona este de San Miguel de Tucumán. Personal policial llegó al lugar tras recibir una alerta por un vehículo que se estaba prendiendo fuego , pero al intentar controlar las llamas se descubrió que en el interior había un cadáver.

Las primeras investigaciones permitieron identificar a la víctima como Cinthia Verónica Lazarte , de 41 años. Según informó La Gaceta , la mujer tenía cuatro hijos de entre 5 y 19 años.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien se trasladó al lugar junto a la investigadora fiscal Sylvina Ojeda para supervisar las primeras pericias en la zona.

Poco después, los investigadores determinaron que el cuerpo se encontraba en la parte trasera del auto y que presentaba signos de haber sufrido un ataque previo . Por este motivo, la principal hipótesis apunta a un homicidio .

Ante esa situación, la fiscalía ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que trabajó en la escena junto a especialistas de las áreas de Criminalística, Bioquímica y Medicina Forense para relevar pruebas y reconstruir lo ocurrido.

A su vez, los agentes realizaron un relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar identificar movimientos sospechosos y establecer cómo llegó la víctima hasta el vehículo.

Además, se tomaron declaraciones testimoniales y se recolectaron distintos elementos de interés para la causa. Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos señalados.

Mientras tanto, la fiscalía espera los resultados de las pericias para establecer con precisión la mecánica del hecho y avanzar sobre la posible autoría del ataque.

Fuente: TN