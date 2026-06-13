Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos por vender mercadería robada en Constitución

Un hombre senegalés de 43 años junto a uno paraguayo de 47 años fueron detenidos en el barrio de Constitución luego de que la Policía de la Ciudad los descubriera con presunta mercadería robada.

Sin embargo, la mayor sorpresa fue cuando los identificaron y descubrieron que tenían 25 antecedentes penales y uno debía portar tobillera electrónica.

El procedimiento empezó cuando el personal de la cuadrilla Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) notó un intercambio sospechoso en la esquina de Santiago del Estero y Pasaje Ciudadela. Allí identificaron a los dos sujetos y ninguno pudo justificar la posesión de la mercadería.

En la requisa, los efectivos secuestraron dos joysticks, dos celulares, tres relojes de distintas marcas (Rolex, Tresa y Skmei), una notebook, una batería portátil, un cable de carga, una memoria externa y un destornillador. Además de la suma de 100 mil pesos que portaban entre los dos.

Entre los dispositivos encontraron un detector de cámaras, alarmas y rastreadores de GPS . Según el medio Noticias Argentinas, dicha tecnología permite escanear radiofrecuencias.

La policía constató que el ciudadano senegalés posee 25 antecedentes penales , entre ellos causas por robo, robo agravado por el uso de arma, tentativa de robo, hurto, comercialización de estupefacientes, lesiones leves y portación de arma no convencional.

Además, identificaron que el detenido tenía una denuncia por violencia doméstica , por la cual él debía usar una tobillera electrónica para ser monitoreado.

Mientras tanto, el ciudadano paraguayo tenía antecedentes por la comercialización ilegal de celulares usados .

Luego de que los detenidos fueran trasladados, estos quedaron a disposición de la justicia para determinar la procedencia de los bienes y profundizar la investigación sobre posibles hechos de robo o comercialización ilegal.

La causa judicial fue derivada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, y la Secretaría 5 de Sergio Ruiz.

Fuente: TN