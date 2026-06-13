Detuvieron a un pai umbanda acusado de haber torturado y abusado sexualmente de una mujer y sus hijas

Un pai umbanda fue detenido en el partido bonaerense de San Vicente acusado de haber manipulado, torturado y violado a una mujer y a sus hijas . El sospechoso tenía un pedido de captura activo por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente con una menor de edad.

De acuerdo con el expediente, los ataques ocurrieron entre los años 2018 y 2021 . En ese entonces, la madre de la familia se encontraba recién separada de su pareja y conoció al agresor porque se lo presentaron como el novio de su hija mayor .

De esta manera, el hombre se ganó la confianza de todos , empezó a quedarse a dormir y finalmente se mudó de forma permanente a la propiedad donde vivían, ubicada en la localidad bonaerense de Glew.

En ese contexto, el acusado persuadió a todo el grupo familiar de que, a través de su religión, iba a poder ayudarlos a salir adelante y superar los problemas que atravesaban . Sin embargo, una vez instalado, abusó sexualmente de forma violenta de las mujeres de la casa , entre las cuales había menores de edad.

Si las víctimas no accedían a sus exigencias sexuales, el hombre las sometía a distintos castigos físicos que incluían golpes de puño y con diferentes objetos en todo el cuerpo. Además, las torturaba con la privación de alimentos y del sueño , el aislamiento total de su entorno y la restricción estricta de su libertad para salir a la calle .

La mujer no se había animado a denunciarlo hasta varios meses después de que el agresor se retirara de la casa. Tras el calvario, las víctimas fueron asistidas por peritos judiciales, quienes observaron en ellas severos signos de violencia física, sumisión, naturalización del abuso, baja autoestima, aislamiento social y dependencia afectiva .

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, a cargo de Sebastián Bisquert, quien ordenó la investigación a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA)

Luego de tareas de inteligencia y vigilancias encubiertas, los efectivos federales identificaron al prófugo y lo detuvieron sobre la Avenida Presidente Perón al 4400, en Alejandro Korn.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Matías Manuel Ocampo.

Fuente: TN