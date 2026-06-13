MADARIAGA: Encontró su auto rayado y espera que el responsable se haga cargo de lo ocurrido

MADARIAGA

Un Peugeot amaneció rayado y el dueño espera que el responsable se haga cargo. El vecino Juan Cruz Alcorta denunció públicamente que autores ignorados le colisionaron su auto, el cual se encontraba debidamente estacionado sobre la calle Maistegui, justo frente a la sucursal del supermercado Día, y se dieron a la fuga sin dejar ningún tipo de dato.





Ante esta situación, el damnificado apeló a la honestidad del responsable para poder subsanar los daños materiales ocasionados a través de las coberturas de los seguros correspondientes. “Le pido a la persona que lo hizo que me escriba para solucionarlo. Mí teléfono es 2267-430120”, manifestó el vecino afectado con la esperanza de resolver el conflicto de buena manera.





Sin embargo, el propietario del rodado advirtió que ya se encuentra recabando información sobre el siniestro vial para identificar al causante del impacto en caso de que no aparezca voluntariamente. “En esa esquina hay varias cámaras, así que espero buena predisposición”, sentenció con firmeza, haciendo alusión a los dispositivos de seguridad públicos y privados que registran los movimientos de esa transitada zona.



