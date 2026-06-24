Uno por uno, qué diputados votaron a favor del acuerdo con los fondos buitre y cuáles en contra

Diputados aprobó este miércoles el acuerdo con los fondos buitres, que ya había conseguido el visto bueno del Senado el jueves 4, por lo que el proyecto se convirtió en ley. Fue con 138 votos a favor y 98 en contra , en la misma sesión que trata el Súper RIGI.

De esta manera, la Argentina deberá abonar 171 millones de dólares a los dos holdouts que quedaron fuera del acuerdo firmado en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri: Bainbridge Ltd. (67 millones de dólares) y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. (104 millones de dólares).

La Libertad Avanza y sus aliados, entre ellos el PRO y la UCR, dieron su apoyo al proyecto. Mientras que la oposición peronista y de la izquierda conformaron los votos en rechazo del acuerdo. Rodolfo Tailhade presionó el botón para votar a favor, pero luego rectificó el sentido y aclaró que se pronunció en contra. Por su error, el tablero mostró de forma equivocada la votación 139 a 97.

Fuente: Clarín