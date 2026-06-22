MADARIAGA: Investigan de oficio el robo de elementos de la vivienda de médico

La Policía de General Madariaga inició una investigación de oficio para esclarecer un presunto hecho delictivo ocurrido en la vivienda de un reconocido médico de la ciudad, luego de que la situación tomara estado público a través de publicaciones realizadas en redes sociales.





Según surge de un acta policial, una oficial de servicio advirtió que en estados de WhatsApp se difundían mensajes alertando sobre el robo de un televisor de 32 pulgadas y un calefactor de color blanco pertenecientes al profesional. En las publicaciones se solicitaba colaboración para localizar los elementos y evitar su comercialización.





Tras tomar conocimiento de esos mensajes, la funcionaria policial se comunicó con una persona allegada al médico para sugerirle que radicara la correspondiente denuncia. Sin embargo, tanto esa persona como posteriormente el propio damnificado manifestaron que no tenían intención de realizar una presentación formal ante la Justicia.





A pesar de ello, y considerando la posible existencia de un delito, la Policía decidió avanzar de oficio e inició actuaciones bajo la carátula de “Averiguación de Ilícito”.





Posteriormente, efectivos se hicieron presentes en la vivienda ubicada sobre calle Moreno para entrevistarse con el profesional, quien ratificó que no deseaba denunciar el hecho. No obstante, las autoridades informaron que continuarían con las diligencias investigativas correspondientes.



