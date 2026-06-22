Para el vice del BCRA, la reactivación del crédito exige que “los bancos aprendan a prestar y los usuarios a tomar crédito”

La aceleración de la mora bancaria que se observa desde hace más de un año fue uno de los temas que atravesó este lunes un debate sobre el futuro del crédito en la Argentina organizado por la Embajada de Alemania y la Fundación de las Sparkassen, una red de bancos regionales alemanes especializada en el financiamiento de pequeñas empresas y ahorristas. Allí, el vicepresidente del Banco Central (BCRA) , Vladimir Werning, defendió la solidez del programa económico y planteó que la expansión del crédito exige un proceso de aprendizaje tanto para las entidades financieras como para los consumidores.

“Lo importante es que la Argentina, no solo el sector público, sino también el sector privado, recupere el compromiso de cumplir con sus deudas. Eso implica que los bancos aprendan a prestar y los usuarios a tomar crédito ”, sostuvo Werning durante el panel moderado por la periodista Liliana Franco.

El encuentro, denominado The Power of Local Banking , reunió además a Helmut Schleweis , presidente de la Fundación de las Sparkassen ; Niclaus Bergmann , gerente general de la entidad; y Guido Zack , director de Economía de Fundar. El eje de la discusión fue el rol de la banca local en el desarrollo económico, la inclusión financiera y los desafíos que enfrenta el sistema financiero argentino tras la estabilización macroeconómica.

Las declaraciones de Werning llegaron pocos días después de que el Banco Central informara que la morosidad del sistema financiero alcanzó el 7,3% en abril, el nivel más alto de los últimos años. En el caso de las familias, la irregularidad llegó al 12,1%, un máximo en más de dos décadas, impulsada principalmente por los préstamos personales y las financiaciones con tarjeta de crédito.

“Los bancos hace seis años no le prestaban a nadie del sector privado. Desde el lado de la oferta de crédito, en algún momento iba a pasar que la incobrabilidad subiera. Esto les da información a los bancos para que en el futuro presten con mayor criterio”, explicó el vice de la autoridad monetaria.

Werning también señaló que muchos consumidores se endeudaron bajo la lógica de una economía acostumbrada a convivir con alta inflación. “Hubo años en donde no había crédito y una historia de tasas reales muy bajas. Muchos apostaron a que la inflación iba a licuar sus deudas. En una economía con equilibrio fiscal y externo, que no necesita devaluación, las tasas ex post se vuelven más altas. Eso es un aprendizaje”, afirmó.

Aun así, se mostró optimista respecto de la evolución del sistema financiero. “Pensamos que en el próximo ciclo crediticio habrá más prudencia. Los créditos en pesos van a comenzar a crecer, la mora ha tocado su pico y las tasas de fondeo son bien estables” , sostuvo.

El vicepresidente del BCRA aprovechó además para reivindicar el programa económico. “Nosotros atravesamos un shock de 50% del M2. Pocas economías pueden mantenerse en pie en ese contexto. Muchos decían que el sistema no era sostenible. El modelo es extremadamente robusto, con fundamentos muy sólidos”, aseguró.

El debate tuvo como telón de fondo la experiencia alemana de las Sparkassen, una red de bancos de ahorro con fuerte presencia regional. La Fundación de las Sparkassen, que impulsa programas de cooperación internacional, trabaja actualmente en unos 50 países.

“Nuestro mandato es compartir nuestra experiencia, no para que la copien, sino para encontrar una solución adecuada para cada país” , explicó Schleweis. “Cuando nos vamos, queremos que quede algo sostenible. La inclusión financiera es tan importante porque, como decimos en Alemania, sin dinero no se puede hacer nada”.

El dirigente alemán evitó dar recomendaciones específicas para la Argentina, aunque elogió el rumbo económico. “De ninguna manera pretendo dar consejos sobre lo que deben hacer. Pero están en muy buen camino. La Argentina se encuentra en una gran transformación macroeconómica. Los números muestran que estamos en el sendero correcto. Lo decisivo es si esa mejora llega al día a día de las personas” , afirmó.

Schleweis también destacó un aspecto que atravesó buena parte de la discusión: la confianza. “El dinero se puede transferir, pero la confianza no. Las personas necesitan capital y personas que crean en ellas. Un banco local no es solo su balance”, señaló.

En una línea similar se expresó Zack, quien advirtió que la reconstrucción de la credibilidad financiera requiere tiempo. “Reconstruir la confianza es un camino que lleva tiempo, pero rinde sus frutos. Es necesario revertir el historial de que el que apostó al peso perdió y también frenar el drenaje de dólares del sistema”, sostuvo.

El economista de Fundar agregó que la normalización financiera no admite atajos. “Hay que tener cuidado con la flexibilización de la regulación que uno adopta. No podemos eliminar el tiempo. La solución lleva tiempo”, remarcó.

Por su parte, Bergmann destacó que la fundación ya había trabajado en la Argentina en programas de educación financiera y asistencia a bancos regionales. “No venimos con un paquete listo o prefabricado. Lo que vemos es dónde hay una demanda y dónde podemos ayudar. Al final del día, las reformas y las nuevas políticas tienen que ser aceptadas por las personas y llegar efectivamente a las empresas”, afirmó.

La apertura del foro estuvo a cargo del embajador alemán, Dieter Lamlé , quien anunció que se trató de su último discurso en el país antes de concluir su misión diplomática. Allí subrayó que “no puede haber crecimiento sustentable sin un sistema de crédito suficientemente desarrollado” y destacó la necesidad de combinar inclusión financiera, confianza y transformación digital para fortalecer el desarrollo económico.

Fuente: La Nación