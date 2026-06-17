Trágico choque en Ostende: murió un motociclista y otras dos personas resultaron gravemente heridas

ZONALES

Una persona murió y otras dos sufrieron graves lesiones como consecuencia de un violento choque ocurrido durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Ostende, partido de Pinamar.





El siniestro se registró en la intersección de las calles Víctor Hugo y Saavedra, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una motocicleta de alta cilindrada y una camioneta Toyota Hilux.





Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto, un hombre de 30 años, falleció en el lugar. La violencia de la colisión fue tal que el rodado menor quedó prácticamente destruido sobre la calzada.





Junto a la víctima viajaba su hermano, quien sufrió heridas de extrema gravedad. Tras ser asistido por los equipos de emergencia fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde permanece internado en estado delicado y bajo estricto seguimiento médico debido a los múltiples traumatismos sufridos.





En tanto, la conductora de la camioneta, una mujer de alrededor de 40 años, también resultó lesionada y debió ser derivada al mismo centro asistencial. Según trascendió, presenta heridas de consideración aunque su vida no corre peligro.





Tras el llamado de vecinos al sistema de emergencias 911, personal policial, médicos y peritos trabajaron en la escena para asistir a los involucrados y preservar el lugar del hecho. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca establecer la mecánica del choque y determinar eventuales responsabilidades.





Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible maniobra indebida, exceso de velocidad o alguna falla mecánica. Para avanzar en el esclarecimiento del caso se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y distintas pericias sobre los vehículos involucrados.





El episodio causó profunda conmoción entre los vecinos del sector, varios de los cuales salieron de sus viviendas tras escuchar el estruendo provocado por el impacto.





Mientras continúa la investigación judicial, familiares y allegados de las víctimas permanecen a la espera de la evolución del joven herido, quien continúa internado en estado crítico.