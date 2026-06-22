Madariaga mantiene la demanda contra OSPRERA y reclama una deuda que ya supera los 203 millones de pesos

MADARIAGA

La Municipalidad de General Juan Madariaga continúa adelante con el reclamo judicial iniciado contra OSPRERA para recuperar una millonaria deuda generada por prestaciones médicas brindadas a afiliados de esa obra social en el Hospital Municipal.





Según se informó oficialmente, la demanda tiene origen en los servicios de salud prestados por el sistema sanitario local a beneficiarios de la obra social, cuyos costos no fueron abonados por la entidad responsable de la cobertura.





El juicio de apremio fue presentado el 2 de junio de 2023 con el objetivo de reclamar el pago de la Tasa por Servicios Asistenciales correspondiente a las atenciones realizadas en el hospital público. En aquel momento, el monto exigido ascendía a 5.963.514,71 pesos.





Sin embargo, como consecuencia de las actualizaciones efectuadas durante la tramitación del expediente judicial, la deuda reclamada se incrementó significativamente y actualmente alcanza los 203.034.158,54 pesos.





Durante el avance de la causa, el Municipio promovió distintas medidas destinadas a garantizar el recupero de los fondos. Entre ellas se obtuvo una medida cautelar que permite resguardar los intereses patrimoniales de la comuna mientras continúa el desarrollo del proceso judicial.





Desde la administración municipal señalaron que los recursos reclamados corresponden a prestaciones efectivamente realizadas por el Hospital Municipal en beneficio de afiliados de OSPRERA, por lo que consideran indispensable recuperar esos fondos para sostener y fortalecer el sistema público de salud local.





Por su parte, OSPRERA, que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional desde 2024, se presentó en el expediente ejerciendo su derecho de defensa. Debido a ello, la causa se encuentra actualmente en una etapa de discusión sobre el fondo de la cuestión, donde deberán resolverse los planteos realizados por ambas partes.





Las autoridades locales remarcaron que el reclamo busca evitar que los costos de atención médica de personas con cobertura social terminen siendo afrontados exclusivamente por el Estado municipal y, en consecuencia, por toda la comunidad.





En ese sentido, indicaron que continuarán impulsando todas las acciones legales necesarias para lograr el recupero de los fondos adeudados y garantizar que las entidades responsables de brindar cobertura médica cumplan con sus obligaciones frente al sistema de salud pública.