Estafador se hizo pasar por Elon Musk, engañó a una jubilada y le robó 15.000 dólares

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Una mujer de 70 años, residente de Santa Rita do Sapucaí, en el sur del estado brasileño de Minas Gerais, perdió casi 70 mil reales después de ser víctima de un estafador que se hizo pasar por el empresario Elon Musk. El caso fue denunciado ante la Policía Militar y será investigado.





Según el informe policial, la víctima mantenía una supuesta relación amorosa con el delincuente a través de WhatsApp, utilizando un número internacional. El hombre afirmaba ser Elon Musk, empresario sudafricano y propietario de importantes compañías tecnológicas.





Durante las conversaciones, el falso multimillonario le pidió que realizara transferencias bancarias mediante Pix. La primera fue de 5 mil reales a una cuenta de la Caixa Econômica Federal a nombre de una mujer.





Tiempo después, convencida de que mantenía una relación sentimental con el empresario, la anciana realizó una segunda transferencia por 62 mil reales a una cuenta del Banco do Brasil.





Además, el estafador le solicitó fotografías de su tarjeta de crédito. Con esos datos se realizaron varias compras, entre ellas la adquisición de tarjetas Apple.





La víctima contó que solo descubrió que había sido engañada cuando el supuesto Elon Musk prometió devolverle el dinero, algo que nunca ocurrió. Tras sospechar de la situación, presentó una denuncia.





Las autoridades advirtieron que los delincuentes suelen utilizar la imagen de empresarios y figuras conocidas para ganarse la confianza de las víctimas en estafas virtuales relacionadas con falsas relaciones amorosas.