El Senado bonaerense no sancionó este año ni una sola ley, pero gasta $428 millones por día

LA PLATA. - El Senado de la provincia de Buenos Aires se encuentra sumido en una parálisis récord: no tuvo sesiones ordinarias en lo que va del año. Es decir: no aprobó una sola ley en el actual período legislativo que comenzó en marzo pasado.

El cuerpo presidido por la vicegobernadora Verónica Magario se aprobó un presupuesto 156.204 millones por año , de acuerdo a la partida aprobada en diciembre último que aún puede ser sujeta a ajuste por inflación.

El gasto para funcionar equivale a 428 millones de pesos por día. Lo que suma 13.017 millones por mes: en medio año 78.102 millones , pero aún no votó una sola ley que modifique la vida de 17 millones de electores que esperan mientras se dirime una enorme disputa de poder.

La interna del PJ tiene paralizado al cuerpo . Un parate que cuesta miles de millones a los contribuyentes que esperan, acorde al mandato constitucional, la aprobación de leyes.

La última sesión ordinaria fue el 4 de diciembre de 2025 . Desde entonces el bloque oficial, aún denominado Fuerza Patria, se trenzó en una batalla por el poder dentro de las facciones internas que incluso tuvo un atisbo de llegar a la justicia.

Pese a que es mitad más uno en el recinto, el bloque de 24 integrantes está sumido en una puja entre los 14 integrantes de distintas vertientes allegadas a Cristina Kirchner, siete aliados a Axel Kicillof y tres de Massa . En otras palabras: allí, entre reparto de cargos y fondos, el oficialismo dirime la disputa que no resuelve en público entre los Kirchner y Kicillof.

La primera pelea la lideró Sergio Berni , que desafío en público a Magario por la aplicación del reglamento de la Cámara en esa última sesión. Finalmente Berni depuso su queja ante la Justicia y se quedó con la presidencia del bloque .

La esposa de Berni, Agustina Propato , se autoproclama precandidata a gobernadora, para suceder a Kicillof. Berni, por su parte, afirma que la interna “es ridícula” pero hace su propio juego: afirma que Kicillof es un “gran candidato a Presidente”. La semana que pasó, recibió en la provincia a Miguel Pichetto y revindicó a Cristina Kirchner.

El registro de sesiones nulo podría interrumpirse este miércoles, para cuando Magario citó a sesionar. No obstante, el índice de sesiones es extremadamente bajo si se compara, por ejemplo, con las 16 sesiones ordinarias identificadas en el año 1984 , tras el retorno de la democracia.

El gasto total anual del Senado es de 156.204.115.970 pesos de acuerdo con la ley 15.559 . De este total corresponde en un 92,8% a personal : esta cifra ascendería a unos 151.134.718,73 millones, pero puede ajustarse por inflación con una sola ley que dicte el parlamento provincial.

Expresamente la presidencia del cuerpo está autorizada a incrementar las partidas presupuestarias para ajustes salariales para el personal. El Senado tiene 1062 empleados estables más 316 cargos políticos, según las planillas oficiales de la ley publicada el 14 de diciembre de 2025.

No existen registros públicos sobre la distribución de cargos por bloques políticos . Pero si se dividen los 46 senadores por el gasto total del presupuesto de la Cámara alta resulta que cada senador cuesta 3.395.741.651 pesos al año. O 282.978.470 pesos por mes .

El detalle del valor exacto de la dieta de cada senador, los viáticos y movilidad, no está expresado en la planilla que se publicó en el Boletín Oficial tras aprobarse el presupuesto. Si se cuentan los más de cien días que pasaron desde la apertura del 154 período de sesiones supone que cada senador insumió al menos 930.340.179 millones este año.

La pelea entre Magario -que responde a Kicillof- y Berni, que al llegar a la función pública en la Provincia juró como “soldado de Cristina”, estuvo a punto de llegar a la Justicia tras la aprobación de las licencias de los senadores Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) y Diego Valenzuela (LLA), en diciembre del año pasado. Berni aseguró que fueron irregulares.

Tras ese enfrentamiento el 26 de febrero se registró una sesión preparatoria donde se designaron las nuevas autoridades: Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera, un cargo en la línea de sucesión de Magario que aspiraba a controlar Kicillof. El gobernador designó a Ayelén Durán como vicepresidenta segunda. Un tenso acuerdo que incluyó a Berni como presidente del bloque peronista.

El actual registro de inactividad es peor que en la pandemia. En 2020 comenzó a sesionar en mayo, bajo la conducción del bloque de Teresa García , una senadora aliada a Cristina Kirchner que mantuvo el cuerpo en actividad, pese a las diferencias que ya se insinuaban con Magario. En plena cuarentena hubo dos sesiones, antes de mitad de año: el 14 y el 21 de mayo. Incluso un ritmo más ágil se registró en 2021, cuando hubo una sesión el 4 de abril, otra el 18 en mayo y otra en 30 de junio.

La interna en el peronismo no sólo condicionó la elección de las vicepresidencias del cuerpo y la presidencia del bloque. También las presidencias de las comisiones. La Cámpora se quedó con la presidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos , clave para la designación de jueces, fiscales, defensores oficiales. Más aún para condicionar la designación de los cuatro sillones vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense .

La Corte bonaerense ya pidió públicamente que se cubran esos cargos de manera “urgente”. El Tribunal destacó que se encuentra “inéditamente desintegrado” y presentó un proyecto de autarquía judicial, en abril pasado. No comenzó siquiera ese debate. “Postergar las designaciones es debilitar el sistema”, advirtió el presidente de la Corte, Sergio Torres , hace cuatro meses. No tuvo respuesta.

La designación de Emanuel González Santalla en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos suponía, además, un pacto con La Libertad Avanza en la vicepresidencia. El lugar finalmente fue asignado a Sergio Vargas , un libertario alejado de las filas de Javier Milei , de modo que tampoco hay acuerdo con la oposición en asuntos sensibles.

La Libertad Avanza busca introducir en la agenda legislativa la aprobación de la Boleta Única Papel , -que no rige en la Provincia- para adaptar el régimen electoral bonaerense al instrumento que ya es ley en el orden nacional. En este punto, cuando comience a sesionar el Senado, difícilmente la oposición tenga quorum: el peronismo en sus distintas vertientes suma la mitad más uno del cuerpo .

Fuente: La Nación