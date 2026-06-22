Mató a golpes a su bebé de 3 meses porque le molestaba que lloraba

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Un hombre de 25 años fue detenido en Uberlândia, Brasil, acusado de matar a su hijo de tres meses luego de propinarle golpes y bofetadas. Según informó la Policía, el sospechoso confesó que agredió al bebé porque estaba molesto por el llanto de la criatura. La madre, de 22 años, también fue arrestada por presunta omisión.





En un primer momento, la pareja aseguró que el niño se había atragantado con leche y que comenzaron maniobras para intentar reanimarlo. Sin embargo, el médico del servicio de emergencias observó hematomas en la cabeza y el rostro del bebé y alertó a la Policía.





Durante la investigación, el padre admitió que había golpeado al pequeño y reveló que no era la primera vez que ejercía violencia contra él. Según los investigadores, incluso había llegado a arrojar al niño contra la cuna en ocasiones anteriores, hechos que habrían sido presenciados por la madre.





La autopsia determinó que el bebé murió a causa de un traumatismo craneal. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. La pareja también tiene una hija de dos años, que quedó al cuidado de familiares mientras interviene el Consejo Tutelar.