MADARIAGA: Dos jóvenes amigos fallecieron al despistar y volcar en la Ruta 74

MADARIAGA





La Autovía de la ruta 74 rumbo a Pinamar volvió a cobrarse dos jóvenes vidas durante la mañana de este domingo. Esta vez fue el kilómetro 10,900; a unos pocos metros de la denominada curva de Los Horcones en donde un Renault 19, por causas que se investigas, se salió del asfalto y terminó de cortado contra una alcantarilla lateral.





Un guarrail y algunos juncos hicieron que el vehículo no se visible de manera tan sencilla para quienes circulaban y fue cerca de ls 8 que un conductor dio aviso a personal de la Policía Vial.





Cuando llegaron al sitio junto con bomberos de Pinamar y una ambulancia del Hospital de Pinamar constataron que el conductor y su acompañante estaban fallecidos. Aplicaron restricciones a la circulación, se llamó a la policía científica y esperaron a las primeras pericias.





Recién pasado el mediodía los bomberos sacaron los cuerpos y el auto fue sacado por una grúa. Todo esto ante familiares que ya habían sido convocados al sitio para la entrega de documentación de las jóvenes víctimas.



