MADARIAGA: Dos jóvenes amigos fallecieron al despistar y volcar en la Ruta 74

La Autovía de la ruta 74 rumbo a Pinamar volvió a cobrarse dos jóvenes vidas durante la mañana de este domingo. Esta vez fue el kilómetro 10,900; a unos pocos metros de la denominada curva de Los Horcones en donde un Renault 19, por causas que se investigas, se salió del asfalto y terminó de cortado contra una alcantarilla lateral.
Un guarrail y algunos juncos hicieron que el vehículo no se visible de manera tan sencilla para quienes circulaban y fue cerca de ls 8 que un conductor dio aviso a personal de la Policía Vial.
Cuando llegaron al sitio junto con bomberos de Pinamar y una ambulancia del Hospital de Pinamar constataron que el conductor y su acompañante estaban fallecidos. Aplicaron restricciones a la circulación, se llamó a la policía científica y esperaron a las primeras pericias.
Recién pasado el mediodía los bomberos sacaron los cuerpos y el auto fue sacado por una grúa. Todo esto ante familiares que ya habían sido convocados al sitio para la entrega de documentación de las jóvenes víctimas.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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