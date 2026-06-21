Máxima Zorreguieta se robó todas las miradas con la combinación de dos colores que son tendencia esta temporada

Si hay alguien que no teme jugar con los colores, las texturas y los estilos a la hora de vestirse, esa es Máxima Zorreguieta . Como una de las principales impulsoras de la moda circular , su guardarropa tiene piezas que datan de la época en la que aún era princesa y su equipo siempre encuentra la forma de que su vestimenta sea acorde con el evento que le toca encabezar. Es normal verla con looks sofisticados y elegantes , a veces más formales y a veces más descontracturados. Y, aunque suele optar por opciones monocromáticas, no tiene problema en arriesgarse a combinar colores. Para su más reciente actividad, se lució con un outfit marrón y rosa y causó furor .

Esta semana, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro oficiaron de anfitriones en la visita de Estado a los Países Bajos del emperador de Japón Naruhito y la emperatriz Masako . La misma se extendió desde el 17 hasta el 19 de junio e incluyó desde una ceremonia de bienvenida hasta un banquete de Estado en el Palacio Real de Ámsterdam, del que también participaron sus hijas, las princesas Amalia y Ariane, y una visita al Palacio de la Paz en La Haya, entre otras actividades.

El viernes, en su última jornada de actividades, visitaron el Centro Princesa Máxima de Oncología Pediátrica en la ciudad de Utrecht, donde fueron recibidos por niños, sus padres y el personal del hospital. Según reveló la casa de Orange-Nassau, recorrieron el ala de investigación y mantuvieron conversaciones con los científicos sobre el funcionamiento del Centro de Ensayos Clínicos y Datos y sobre la colaboración con centros de atención en Japón.

Para la jornada, la monarca nacida en la Argentina decidió combinar dos colores que son tendencia: el rosado y el marrón chocolate. Llevó una elegante blusa asimétrica drapeada color rosa de manga larga que combinó con un pantalón tiro alto en marrón , de Natan, su firma de cabecera. Como complementos, optó por un par de sus clásicos stilettos marrones de Gianvito Rossi y, como toque final, sumó un clutch tejido de la casa argentina Flâneur. Añadió pendientes y un par de anillos y llevó el cabello suelto y peinado hacia el costado.

Aunque no es de sus elecciones más frecuentes, esta combinación de color suele ser una de las favoritas de la reina. El 19 de septiembre de 2023, para participar del Día del Príncipe (Prinsjesdag), lució un abrigo largo con borde festoneado y bordado color marrón con un estampado digital de flores pintadas a mano , con una explosión de color en rosado, verde, anaranjado y celeste de la firma Claes Iversen. Debajo llevó un set color rosa de top y pantalón tipo Oxford con un cinturón incorporado y sumó un imponente tocado floral, uno de sus accesorios predilectos, y un par de stilettos de gamuza. Volvió a sacarlo de su armario el 16 de octubre de 2025 para encabezar la inauguración de la edición número 25 de la Semana del Diseño Holandés (Dutch Design Week) en la localidad de Eindhoven, en Brabante Septentrional.

Fuente: La Nación