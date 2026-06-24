Adrián Ravier confirmó cuándo será su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada

Adrián Ravier, flamante vocero presidencial de Javier Milei, comunicó este miércoles, a través de su cuenta de X, que el viernes será su presentación oficial en la Casa Rosada -la cual será transmitida en vivo desde las 11- y confirmó que el próximo martes a la misma hora dará su primera conferencia de prensa como vocero presidencial.

“Estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige. Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero”, expresó en su mensaje.

Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente su renuncia como miembro representante de La Pampa, cargo que ejerció desde diciembre de 2025.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia”, manifestó.

A su vez, el cuerpo convalidó la jura de Martín Matzkin en su reemplazo, que ejercía como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. El nuevo legislador cuenta con el apoyo de la senadora Patricia Bullrich.

La llegada de Ravier a la Casa Rosada fue en reemplazo de Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa.

El flamante ministro es diputado y economista. Escribió junto al presidente Javier Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

También es una de las autoridades de la Fundación Faro, el think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el consultor Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco. Previo a su elección como diputado, ejerció como director académico de la institución, cargo que hoy ocupa Martín Krause.

La llegada del diputado a la vocería recibió las felicitaciones de otros legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza.

Fuente: La Nación