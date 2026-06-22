Una nena de 5 años se enteró de la muerte de su papá, se descompuso y horas después falleció

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Una profunda tragedia conmociona a Nicaragua luego de que una niña falleciera pocas horas después de la muerte de su padre, el beisbolista Álvaro Hurtado Martínez.





El sábado 14 de junio se confirmó el fallecimiento de Hurtado Martínez, una figura reconocida de la zona, quien había recibido un disparo en el sector conocido como Managüita. Tras ser trasladado de urgencia a un centro médico, los profesionales intentaron salvarle la vida, pero finalmente se confirmó su deceso.





Horas más tarde, familiares informaron que la menor, identificada con las iniciales I.H., sufrió una grave descompensación y fue llevada de inmediato a una unidad médica. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, la niña falleció ese mismo día.





Según allegados, la pequeña padecía desde hacía varios meses un delicado problema de salud y recibía atención especializada en el Hospital de San Carlos, donde se produjo su fallecimiento. También indicaron que, debido a su estado, nunca llegó a ser informada sobre la muerte de su padre.





La pérdida de ambos en tan corto tiempo provocó una profunda conmoción en Río San Juan, especialmente en la comunidad de El Castillo, donde la familia era muy querida.





Vecinos, amigos y miembros de la comunidad deportiva expresaron sus condolencias y acompañamiento a los familiares, calificando lo sucedido como una dolorosa tragedia que impactó a toda la localidad.