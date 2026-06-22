Klose felicitó a Messi tras romper su histórico récord en los Mundiales: “Es el mejor de todos los tiempos”

La selección argentina se metió en los 16avos de final de la Copa del Mundo con un doblete de Lionel Messi ante Austria. Con este triunfo, el astro rosarino alcanzó los 18 tantos y se coronó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Así, “La Pulga” superó al antiguo dueño del récord, Miroslav Klose . Tras el partido, el alemán elogió al capitán argentino. “¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!”, declaró en diálogo con el diario Süddeutsche Zeitung .

Klose ostentaba el récord con 16 tantos . Durante doce años fue el máximo goleador mundialista histórico hasta el martes pasado cuando la Pulga alcanzó su marca con su hat trick ante Argelia, en Kansas en el debut de Argentina en la Copa del Mundo. Este lunes lo superó con sus goles número 17 y 18.

Antes de que comenzara el torneo, el exdelantero de 48 años ya había respaldado a Messi. En ese momento, expresó que esperaba que su marca cayera durante la competencia.

“Eso está totalmente bien. El récord se romperá de todos modos en algún momento, y entonces Messi puede hacerlo. Soy un gran fan de Messi, siempre lo he sido”, afirmó el exfutbolista.

El francés Kylian Mbappé es el único jugador del Mundial que puede aspirar a superar el récord de Messi tras haber marcado dos goles en la victoria inaugural de Francia contra Senegal y uno más este lunes ante Irak sumando ya 15 goles en Mundiales.

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Fuente: La Nación