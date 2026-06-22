El drama de un ídolo del fútbol del interior: su hermano mató a su mamá

Luis Eduardo Sánchez dejó su nombre grabado a fuego en la historia del fútbol del interior bonaerense a fines de la década del '80, cuando un gol suyo le dio a Estación Quequén el ascenso a la B Nacional, por primera (y única) vez en la historia, en la victoria 1-0 sobre el poderoso Olimpo de Bahía Blanca en la cancha de Rivadavia de Necochea , tras el sorpresivo 1-1 en la ida.

Conocido como "Paco" (como le decían a su papá) o "Paquillo" , era un delantero que sobresalía: 1,94 metros de altura que imponían respeto en las áreas. Tal fue la repercusión de haber volteado a un gigante como era aquel Olimpo del "Ruso" Schmidt que Villa Mitre , su acérrimo rival, lo terminaría llevando a sus filas, donde se convertiría en ídolo.

Su hermano Jorge "Garda" Sánchez también jugó al fútbol (en Estación Quequén y Villa Mitre). Pero ahora este último se transformó en noticia por un caso brutal: lo detuvieron por matar a golpes a su madre, Delia Mercedes Romero, "Titi", de 86 años .

Todo ocurrió pasadas las 14 del viernes 19 de junio en una casa de la calle 548 al 1000, en Quequén, lindera a Necochea, de la que la separa el Río Quequén.

Según pudo saber Clarín , el sospechoso dio distintas versiones de lo ocurrido: primero le pidió a un vecino que no llamara a la Policía porque su mamá estaba muerta; luego cuando llegaron los agentes les dijo que habían entrado a robar.

El hombre, de 56 años, llevaba diez días viviendo con "Titi". No registra antecedentes psiquiátricos y en el análisis toxicológico dio positivo de cocaína . Al ser detenido, tenía las manos manchadas de sangre.

Asistido por un defensor oficial, Sánchez se negó a declarar y en principio fue alojado en la comisaría 2da. de Quequén, pero los presos le arrojaron agua y le mojaron la poca ropa que le habían dado en el hospital.

Por ello, el fiscal Walter Pierrestegui , a cargo de la investigación, requirió su traslado a la DDI de Necochea, donde se encuentra desde las 23.50 del sábado 20.

La víctima presentaba múltiples lesiones en el cuerpo y la cabeza, aparentemente provocadas con distintos objetos.

Por el momento, Pierrestegui lo imputó por " homicidio agravado por el vínculo ", aunque es probable que se le sume en los próximos días el agravante de "alevosía ". Por este delito la única pena probable en expectativa es prisión perpetua .

Su hermano "Paco" viajó desde Bahía Blanca, adonde vive, y publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales: " Gracias a todos y a cada uno por mensajes, saludos, abrazos del alma, momento durísimo e impensado de la vida ".

" Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado, junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo ma. Siempre vivirás en mi corazón . Amigos, gracias por todo el cariño. Los quiero. Abrazo. Gracias ", completó.

Según reconstruye el periodista necochense Gustavo García en su libro " Estación Quequén, crónica de una hazaña ", este equipo de la Liga Necochea de Fútbol (LNF) consumó una hazaña el 5 de junio de 1988 con su victoria sobre Olimpo, luego de haber eliminado en semifinales a otro rival fuerte, Almagro.

El 29 de mayo de 1988 se jugó la primera final del Certamen del Interior. Estación Quequén, en un partido durísimo, se trajo un empate de oro de Bahía Blanca en el cruce frente a Olimpo. Había empezado perdiendo 1-0 pero lo igualó el Mela Mainardi. Estaban a un paso de la gloria. pic.twitter.com/RSPxBIKbe6

Los bahienses tenían rutilantes nombres como Miguel Angel Lemme, Roberto Depietri, Raúl Schmidt y el uruguayo Rubens Navarro.

Aquel humilde plantel del "Verde" que conducía Oreste "Quito" Ortiz se había forjado con algunos jugadores que eran empleados administrativos y bancarios, camioneros, ferreteros o carniceros , el cual se transformó en un equipo profesional en apenas ocho meses.

Entre sus principales figuras estaban "Paco" Sánchez, los hermanos Fabián "Mela" (luego artífice del ascenso de Lanús a Primera División en 1990) y Sergio "Teto" Mainardi, y Pablo "Gualicho" Dialeva (jugaría luego en Deportivo Armenio, Racing de Córdoba y Tigre).

Si bien se mantuvo una sola temporada en la B Nacional (cumplió una floja primera rueda y en la segunda, con Hugo Zerr como DT, protagonizó una gran levantada pero no le alcanzó por la tabla de promedios del descenso), Estación Quequén dejó su huella en el fútbol del interior y varios jugadores pasaron a importantes clubes.

Uno de ellos fue "Paquillo", quien llegó a Belgrano de Córdoba y sus únicos goles fueron en su debut, nada menos que dos en el clásico con Talleres (3-2), el 30 de julio de 1989, por la Copa Neder Nicola.

Durante su breve estadía por el Ascenso con Estación Quequén, el delantero tenía 23 años y era el capitán. El goleador fue protagonista principal del día más glorioso en la historia del fútbol necochense y hoy, a los 60 años, atraviesa su momento personal más doloroso.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín