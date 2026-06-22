Dos cuerpos con un tiro en la cabeza y la peor sospecha

Yanel Agustina Muga (29) tenía dos hijos. Uno de ellos -junto a un primo- fue testigo de la violencia: escuchó los gritos y después los disparos en una casa al norte de la ciudad de Santa Fe.

Los chicos, de 8 y 9 años, asustados, alertaron a una vecina que llamó a la Policía. Adentro encontraron los cuerpos de la joven y de su pareja, Jhonatan Vázquez (32) , con un disparo en la cabeza cada uno.

La fiscal Jorgelina Moser Ferro espera el resultado de las pericias para confirmar la principal hipótesis: que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

De momento, el principal indicio para esa hipótesis es el relato de los niños, que han sido puestos a resguardo de la familia.

Según pudo saber Clarín , Vázquez y Muga no tenían hijos en común y llevaban al menos tres años de vínculo. Yanel tenía dos hijos, uno de 13 y otro de 9, ambos producto de relaciones anteriores.

Allegados a la víctima aseguraron que no era la primera vez que la joven sufría violencia de género, ya que apuntaron contra el padre de uno de los chicos -que falleció- y recordaron graves ataques cuando ella era apenas una adolescente.

Yanel vivía en barrio Nuevo Horizonte, en el norte de la capital de Santa Fe. Todo ocurrió este domingo por la madrugada, alrededor de las 2.55, cuando tomó intervención el Comando Radioeléctrico en la calle Venezuela al 10400.

Los testigos declararon haber escuchado gritos desde las 21, con ruidos de golpes, pero ninguno avisó al 911 hasta que el nene salió corriendo a pedir ayuda tras los disparos.

El arma estaba tirada en el suelo junto al cuerpo de Vázquez y fue secuestrada por los investigadores. Se trata de una pistola calibre .380 que está siendo peritada para determinar quién fue el autor de los disparos.

La Policía dio intervención a la Brigada de Femicidios y a los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para las tareas de rigor. La causa se encuentra bajo investigación por la subcomisaría 18°, con jurisdicción en la zona.

" Intocables, porque el día que alguien me los toque prometo vestir a toda una familia de negro ", había posteado la víctima en sus redes sociales con una foto de sus hijos y su sobrino.

" Cómo puede ser posible esto mi loca Yanel. Cómo va a estar tu foto en todos lados amiga, hasta siempre locona!! Te vamos a extrañar ", la despidieron amigas en Facebook.

" Que feo, que triste. Dios le dé consuelo a esa mamá e hijo que tanto lucharon por Yanel ", publicó otra.

Fuente: Clarín