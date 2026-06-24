Rulo financiero: dos nuevas pruebas complican la situación judicial de Elías Piccirillo, el ex esposo de Jesica Cirio

Dos nuevas medidas de prueba complicaron esta semana la situación judicial del financista Elías Piccirillo, detenido por haber presuntamente montado un operativo policial falso contra su ex socio Francisco Hauque, a quien le debe 3 millones de dólares, según consta en una escritura pública.

Por un lado, la jueza Eugenia Capuchetti recibió un informe de la Gendarmería Nacional que revela que la agencia de cambios Marvic realizó operaciones financieras con la agencia Clover. En esos intercambios, “aparece una computadora con una dirección de IP (un número único que identifica a un dispositivo cuando está conectado a Internet) a nombre de familiares de Piccirillo”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Piccirillo es el ex segundo esposo de Jesica Cirio y fue conocido como "El Rey del Blue".

Capuchetti investiga este expediente, iniciado en 2021, por maniobras realizadas con una excepción al cepo cambiario que permitía acceder a dólares oficiales del Banco Central para cancelar deudas previas. Sin embargo, gran parte de las operaciones se habría sustentado en escrituras apócrifas.

La Gendarmería sostuvo que Marvic “operaba con las siguientes empresas, con la finalidad de obtener dólares estadounidenses: Centro de Inversiones Concordia S.R.L.; Sur Finanzas Group S.A.; Cambio San Isidro; Cambio San Pedro; Cambio Forex; Clover Alliance; Rosario Cambio; Super Cambio; El Dorado; y Fenus”, entre otras.

Marvic estaba a nombre de personas sin recursos, por lo que se sospecha que se trataba de testaferros.

Por otra parte, Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, confirmó ante el fiscal Franco Picardi que trasladaba dólares desde las oficinas de Elías Piccirillo hasta la casa de su ex socio Martín Migueles. Lo hizo en el marco de la investigación que tiene delegada por parte del juez Ariel Lijo. Migueles es el novio de Wanda Nara.

Una tercera causa vinculada a maniobras con el cepo cambiario está a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.

Leguizamón confirmó que trasladó fajos de dinero al menos en dos oportunidades desde la oficina de la secretaria de Piccirillo y se los llevó a Migueles, además de realizar otros recados.

Picardi había señalado que “Pan Dulce”, a bordo de una motocicleta, se encargaba de realizar distintos recados, así como de retirar y trasladar dinero desde y hacia diferentes financieras. Según las conversaciones encontradas en el teléfono de Migueles, existía una relación de confianza y un vínculo de larga data entre ambos.

Martín Migueles fue allanado hace dos meses en la causa contra Piccirillo por el operativo policial “plantado” que derivó en la detención de Francisco Hauque. En ese procedimiento se secuestraron celulares de donde surgió el nombre de “Pan Dulce”. Hauque luego fue liberado y Piccirillo quedó procesado y detenido.

En el caso del rulo financiero, ambos aparecen vinculados a Arg Exchange, entre otras agencias de cambio investigadas por distintos jueces. Según un informe de la DAJUDECO, entre enero y diciembre de 2023, en pleno cepo cambiario, esa agencia compró más de 250 millones de dólares, pese a las restricciones vigentes durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Fuente: Clarín