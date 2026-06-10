Uniformes nazis, armas e insignias con esvásticas: detuvieron a un hombre que comercializaba por redes sociales parafernalia del Tercer Reich

La Policía Bonaerense realizó un allanamiento en una vivienda de Gerli, Avellaneda, hasta donde llegó tras detectar que una persona vendía uniformes militares con insignias nazis a través de redes sociales . Detrás del emprendimiento estaba un hombre de 46 años que, además de la vestimenta y parafernalia del Tercer Reich, también le secuestraron armas de distintos calibres y más de 150 municiones. Ahora la Justicia lo investiga por terrorismo y otros delitos relacionados.

A Fernando Martínez lo venían siguiendo desde hace un tiempo en la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Bonaerense. Tenían la sospecha de que ese vecino de Gerli estaba detrás de un perfil de Facebook llamado Fernando Martinsohn .

Martínez, quien se había modificado su apellido para sonar más alemán , se destacaba entre los grupos de aficionados militares en los que ofrecía para la venta parafernalia y uniformes.

Lo que más llamaba la atención de su catálogo de venta era la persistencia de un período histórico en puntual, dentro del universo del arte de la guerra moderna. Por ejemplo, en marzo promocionaba portacargadores del ejército alemán "originales sellados" por 250 mil pesos.

Cuando este lunes los agentes de la Bonaerense llegaron al domicilio de Martínez en Gerli con una orden de allanamiento del Juzgado de Primera Instancia de Quilmes no hizo falta ingresar a la casa para que se haga evidente el repertorio del investigado.

"Resulta llamativo que la propiedad posee colocado piso de baldosas con insignias esvásticas en el pasillo de ingreso", consigna el parte policial oficial que se labró luego del allanamiento a la casa de Martínez.

Pero lo que se encontró durante el allanamiento fue tan profuso como llamativo: un verdadero arsenal nazi.

Martínez quedó detenido de inmediato mientras los agentes de la Bonaerense realizaban el recuento de lo que se terminó secuestrando, una lista extensa. Solo en materia de armas , los policías encontraron: una pistola Zona calibre .22, otra Walther calibre .25, un revólver tipo lechucero calibre .38, otro Colt calibre .38 largo, un Colt más pero .38 largo special, y un último revólver 44 Russian.

Además de otras armas de fuego de largo tamaño, las autoridades incautaron de culatas y cajas con alrededor de 150 municiones de distintos calibres.

Pero lo más comprometedor fue el catálogo nazi del lugar , todo para la venta. Había desde vestimenta militar, distinciones nazis, hasta un ejemplar de Mi lucha , el libro con el que Adolf Hitler escaló al poder en la Alemania de entreguerras, entre otros.

En concreto, la Policía Bonaerense encontró: dos chaquetas militares con esvásticas, un casco militar con runas, una medalla militar de la cruz de hierro con la esvástica, cuatro gorras militares tipo plato con insignias esvásticas, dos cintos también con esvásticas, dos dagas con esvásticas , 12 bolsas con recortes de tela con motivo de esvásticas, 16 insignias con esvásticas, 37 retazos de tela con más motivos de esvásticas, tres apliques de gorro militar con esvásticas.

Por allí cerca de todo eso, un libro Mi lucha (Mein kampf) de Hitler, un disco sólido de almacenamiento y dos celulares; todo incautado.

Martínez, que regentaba la tienda online Uniforme Store (U. S.), quedó imputado e investigado por terrorismo y otros delitos relacionados por el Juzgado de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de la instrucción de Alberto Recondo.

Fuente: Clarín