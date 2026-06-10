Luego del video con Barrelier, el abogado de la dueña del Ford Ka explicó qué hacían juntos tras el femicidio

El abogado de Soledad Andreani , la tercera detenida por el femicidio de Agostina Vega, se refirió al video que se difundió en las últimas horas en el que se la ve a la mujer con Claudio Barrelier horas después del crimen.

“(El video) no la complica en absoluto, esa información llega a la Justicia gracias a ella”, aseguró Angelo Giorgetti en declaraciones a ElDoce.

Las imágenes corresponden al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13, en barrio Yofre. En la filmación se ve a Andreani y a Barrelier bajar del Ford Ka negro frente a un comercio.

Al respecto, el letrado explicó que la escena registrada por la cámara muestra que ambos fueron a una ferretería. “Fue a comprar unos materiales”, dijo .

Consultado sobre si su defendida notó algo extraño en el auto o en la actitud del acusado, respondió: “Ella no vio absolutamente nada raro, de lo único que se encargó es de que le trajeran el auto para buscar los materiales porque estaban los obreros esperando para trabajar y se limitó a eso. A simple vista ella no observó nada que le llamara la atención”.

Asimismo, el letrado Giorgetti enfatizó que su clienta ya había declarado dos veces como testigo y que siempre colaboró con la investigación. “No tiene nada que ocultar”, remarcó.

Por otro lado, el abogado confirmó que Andreani está atravesando una crisis: “Está internada en el neuropsiquiátrico, en barrio General Paz. Estamos a la espera de lo que dicen los médicos para ver cómo evoluciona”.

Según el expediente, se cree que Barrelier usó el Ford Ka negro para trasladar y descartar el cuerpo de Agostina entre las 10 y las 12 de ese mismo día.

El clip muestra una secuencia en donde se puede ver el auto estacionado frente a un negocio. En los segundos siguientes se observa cómo ambos bajan del auto y comienzan a mantener un diálogo.

Luego, Barrelier abre el baúl del Ford Ka y saca lo que parece ser una frazada que estaba en el interior. Mientras tanto, se ve cómo Andreani habla con alguien por teléfono.

Segundos más tarde, ambos comienzan a guardar en el vehículo distintas compras que habían realizado.

Fuente: TN