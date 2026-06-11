“Una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, Victoria Villarruel cruzó duro a Manuel Adorni e ironizó sobre un “pendrive mágico”

Victoria Villarruel cuestionó duramente a Manuel Adorni luego de que el jefe de Gabinete cargara este miércoles por la noche en el portal de ARCA y también ante la Oficina Anticorrupción el detalle de sus ingresos y su patrimonio .

"Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico !!!", escribió la vicepresidenta a un usuario de la red social X que agradecía a sus seguidores por los saludos recibidos.

Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!

Se trató de un mensaje que, parcialmente, Villarruel ya había utilizado hace poco más de un mes, también para enviar un saludo de cumpleaños por redes.

"Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!", escribió aquella vez la vicepresidenta a un usuario que había publicado que era su natalicio y esperaba con ansias el saludo de la titular del Senado, a la que había definido como uno de sus "dos grandes amores". La respuesta de la compañera de fórmula de Javier Milei, hace tiempo marginada del oficialismo, enseguida sumó varios comentarios celebrando sus dichos, e incluso varios memes alusivos al jefe de Gabinete.

Ahora, además de hacer referencia a la "cascada" que Adorni construyó en la pileta de la casa situada en el country Indio Cua, le añadió el detalle del pen drive.

Luego, ante la consulta sobre si le había creído a las explicaciones que Adorni dio este miércoles en LN+, Villarruel sentenció: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones ".

No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones.

Por su lado, Santiago Oría , creador de la trilogía de documentales sobre la vida pública de Javier Milei y su ascenso a la Presidencia, se manifestó públicamente en favor del ministro coordinador . "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE", señaló en un mensaje que fue reposteado por Javier Milei.

"La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente . FIN", completó, parafraseando a la palabra característica de Adorni para terminar sus textos en redes.

Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN. Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de…

Adorni se encuentra envuelto en una crisis política que comenzó el 8 de marzo, cuando Clarín reveló que su esposa, Bettina Angeletti, quien no ocupa ningún cargo público, había viajado a Estados Unidos con el jefe de Gabinete en la delegación oficial que encabezó Javier Milei para presentar la Argentina Week.

Fuente: Clarín