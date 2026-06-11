De la plata que encontró en lo del padre a por qué llamó al contratista: las 10 frases más fuertes de Adorni tras presentar su declaración jurada

Minutos después de revelar que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Manuel Adorni justificó públicamente su patrimonio, las compras de inmuebles y cómo se vivió la polémica puertas adentro en el Gobierno.

La esperada presentación patrimonial del funcionario se hizo exactamente treinta y cinco días después de que Javier Milei anunciara que ya la tenía “lista para presentar”. Con más de un mes de espera, Adorni se puso al día con sus obligaciones y habló en una entrevista donde dio explicaciones mientras repasó su vida en los sectores público y privado.

Al iniciar la entrevista en LN+, el jefe de Gabinete dejó en claro un punto: "Antes de entrar acá presenté, la de 2025, y las rectificatorias de 2024 y 2023" , dijo sobre su declaración jurada.

El funcionario sostuvo que debió llevar adelante la rectificación de un "error" que venía arrastrando por años desde que hizo su primera presentación como parte del Poder Ejecutivo: "Copié y pegué las declaraciones juradas previas" explicó.

Ante la consulta sobre su patrimonio en "negro", Adorni repasó su vida y aseguró que el primer "dinero" que tuvo fue una cantidad en efectivo que apareció en la casa de su padre Jorge, que murió en 2002. "Una plata que encontramos con mi hermano (Francisco Adorni) en el departamento", dijo.

Asimismo, durante la entrevista, alegó reiteradas veces que junto a su esposa Bettina Julieta Angeletti, ahorraron dólares durante 25 años, conseguidos en el sector privado y que fueron guardados en "negro".

La gran parte del patrimonio ahora presentado por Adorni fue justificada a partir de inversiones en criptomonedas.

" Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión ", dijo y detalló: "Reconstruyendo la historia, invertimos unos 200.000 dólares y ganamos aproximadamente 300.000 dólares ".

Mientras explicaba lo generado por medio de las criptos, el jefe de Gabinete aseguró que una gran parte de su dinero no fue sacado de sus billeteras virtuales porque, a su entender, era una especie de "trofeo".

En torno a la trazabilidad de estos ingresos, indicó que la documentación de estas billeteras es la forma de comprobar que eran ingresos previos a llegar al Estado.

" Me dolió mucho que me traten de chorro ", sostuvo el ministro coordinador de Javier Milei sobre lo que tomó como agravios en la opinión pública.

A los medios de comunicación los calificó como un "tribunal mediático". "Desde el primer día me juzgó y me condenó, me trató como chorro", dijo sobre la cobertura de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"Todo lo hice en la actividad privada y nunca tuve un cargo público", remarcó tras explicar las múltiples rectificaciones de declaraciones juradas que debió hacer para presentar la última.

Una de las acusaciones que recibió gira en torno a la compra de una vivienda en el Country Club Indio Cua. Adorni recordó que alquiló allí antes de comprar.

Luego, justificó que se terminó radicando en el country debido a posibles " problemas de seguridad " que entendió iba a tener por ser parte de la administración de Javier Milei.

"En Indio Cua tenía que indefectiblemente ir a pasar los fines de semana, la manera de dar una vuelta sin que un inadaptado me venga a agredir ", agregó.

Por las molestias, le dedicó un saludo a sus vecinos del exclusivo complejo: " Le mando un abrazo grande a la comunidad de Indio Cua, que me dio mucho apoyo y que pagó el costo de esta situación".

En torno al tornado mediático que generó la polémica alrededor de su patrimonio, el jefe de Gabinete comenzó a apuntar contra algunos periodistas que, a su entender, tienen el objetivo de "destruir el Gobierno". Explicó entonces una supuesta fórmula: "Pegándome a mí para pegarle al presidente Milei".

Seguidamente comentó que a los periodistas, en su mayoría, "no les importa la verdad", a tono con el discurso presidencial.

A pesar de lo trascendido durante estas semanas, donde no había registro de esta vivienda en sus declaraciones juradas, el funcionario manifestó que "en la declaración sí estaba la casa de Indio Cua" y luego explicó el inmueble "estaba escriturado 100% a nombre de mi mujer".

"La había declarado ella, y no se veía en la declaración jurada. Siempre estuvo declarada", continuó Adorni, sobre la omisión en su presentación.

En relación con la adjudicación de la casa a su mujer, y volviendo a referirse a sus errores dijo: "Ahora es uno de los detalles que estoy corrigiendo y voy a exponer 50% y 50%, pero son formalismos".

En torno a las reformas que hizo en la vivienda, que según el contratista Matías Tabar , fueron por un total de 245.000 dólares, el investigado dijo que "el número es menor y es un tema que se está dirimiendo en la Justicia".

Sin embargo, luego aseguró tener una buena relación con el trabajador a cargo de las remodelaciones y explicó por qué lo contactó antes de que lo llamaran a declarar en la Justicia.

"Tenia una buena relación con el, y le quise pedir disculpas por el lio en el que estaba envuelto . Llegamos a hablar", comentó.

Adorni reconoció que evaluó dejar su cargo cuando estalló el escándalo sobre el viaje con su esposa y el crecimiento de su patrimonio.

" Pensé en renunciar apenas ocurrieron los acontecimientos", confesó y aseguró que "las renuncias de los funcionarios están a disposición del Presidente. Sólo tiene que aceptarlas".

El jefe de Gabinete contó que evaluar su salida fue "más allá del apoyo incondicional del Presidente" y cuando quiso explicitar ese respaldo de Milei tuvo un fallido en sus palabras. "Hoy me dijo ' yo hago lo que es justo y lo que es justo (sic) es que un tipo honesto se vaya'", parafraseó mal.

"¿Usted dice que es injusto que un tipo honesto se vaya?", le repreguntó el conductor al notar el yerro. "Exactamente", se corrigió Adorni.

Fuente: Clarín