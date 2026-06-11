El tenso cruce entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento tras su salida de Gran Hermano

Luego de ser eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por segunda vez, Brian Sarmiento pasó por La Cumbre , el ciclo de streaming en el que los exparticipantes protagonizan un ida y vuelta con Santiago del Moro tras su salida de la casa más famosa del país. Aunque allí todo suele fluir con tranquilidad y risas, el exfutbolista mantuvo un tenso cruce con el conductor del programa .

Todo comenzó cuando el presentador analizó su paso por el reality y apuntó directo hacia los dichos del exdelantero sobre sus hijas, a quienes no ve desde hace años. “Yo soy papá y para mí lo más importante en mi vida son mis hijas y después, el resto... ¿En ningún momento te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están’? ”, le preguntó sin filtros.

En ese sentido, Sarmiento se sinceró sobre la imposibilidad de viajar a España, donde viven Mía y Aisha, sus hijas mayores. “Mi abogado me dijo que si llegaba a España y estaba toda esa deuda, podía quedar detenido. Por eso no podía viajar” , explicó.

Sin embargo, el debate dejó en evidencia una tensión que superó los límites del show, cuando del Moro le remarcó que la responsabilidad parental está por encima del juego: “ Eso lo tenés que resolver más allá de la competencia . Empezaste a nombrar a tus hijas, que las querés ver y qué sé yo. Pero al día siguiente tus exparejas salieron a decir que no tuviste contacto, ni ningún acercamiento , y no avanzaste en esa situación”.

Sarmiento, por su parte, intentó justificar sus acciones al explicar el conflicto de fondo: “Primero acomodé todo el tema legal. Cuando la madre de mis nenas de España me pidió (sacarles) el apellido (a las nenas) , yo le dije que no voy a perder los derechos como padre”.

En medio de la controversia, el exfutbolista aseguró que sí existió un acercamiento y relató cómo fue el contacto con las menores. “ Tuve una videollamada con las nenas más grandes, explicándoles esto . La del medio me dijo: ‘Me gustaría hablar con vos’. La más grande no, y después yo hablo con la más chiquita y le pregunté: ‘ ¿Te puedo nombrar en el programa?’ Y me dijo, ‘sí, obvio’ ”, cerró.

Fuente: La Nación