Una nueva marcha de Ni Una Menos: piden que se declare la emergencia nacional en violencia de género

Una multitud se concentraba este martes por la tarde en la Plaza del Congreso por la 11a. marcha de Ni Una Menos , el colectivo feminista que desde 2015 promueve la lucha contra la violencia de género.

Las banderas, carteles y bombos se desplegaron desde antes de las 17, la hora pautada para el inicio formal de la movilización, y entre los manifestantes el reclamo que más se repitió fue " que se declare la emergencia nacional".

Bajo el lema "vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” , uno de los elementos que más llamó la atención fue el largo mantel violeta extendido sobre el suelo con decenas de nombres de víctimas de femicidios.

"Esta marcha la sostenemos hace 11 años y hoy, después de lo de Agostina (Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba), toma otra característica. Hay un femicidio cada 30 horas ", le dijo a Clarín Lucía Cavallero, integrante de la organización Ni Una Menos.

Cerca del vallado junto a las escalinatas del Congreso se hallaba Lorena Rivero, hermana de Laura Rivero, asesinada por su expareja en 2019 . “El asesino ya fue condenado. Me sumo a la lucha y busco justicia por todas las víctimas ", le contó a Clarín .

Sobre las vallas se veía la foto de Lara Gutiérrez (15) , una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela cometido en 2025. Lorelei Luna, tía de la adolescente recordó: "Yo siempre vine a las marchas para acompañar como mujer y ahora nos toca venir a todos lastimosamente. Como familia tratamos de estar cada vez más fuertes pero a la vez estamos partidos porque Lara no va a estar más".

Y agregó: "No es posible que ahora mismo estemos hablando de más femicidios. Pido que las mujeres empiecen a ser escuchadas”.

Al frente de la marcha también se vio a Carola Labrador, la mamá de Candela Sol Rodríguez , la nena de 11 años asesinada en 2011 en Hurlingham y que se convirtió en un caso que en su momento conmovió al país.

"Estoy muy triste, muy triste con esto que pasó con Agostina. Fue revolver todo lo que pasó en 2011. A la vez estoy contenta que de esté la plaza llena, que esté llena de hombres y de mujeres. Son sentimientos encontrados. Hoy vuelvo a encontrar el nombre de mi hija en esta marcha y estoy segura que ella estaría acá”, dijo la mujer, que vestía una remera blanca con la imagen de su hija.

Daniela Vallejos es la hermana de Alicia Vallejos , la joven de 23 años asesinada en agosto de 2016 en Florencio Varela por su ex pareja . “Su femicida se llena Mariano Rubén Fernandez Noguera. En 2021 obtuvimos la perpetua pero hoy, cinco años después sigo luchando por una condena firme porque él apeló. Necesito la condena firme”, dijo.

La mujer también cuestiona que el asesino de su hermana si bien está en la cárcel usando el celular: “Mientras yo estoy acá llorando por mi hermana, él sigue usando las redes sociales desde y sube fotos de Alicia todos los meses recordándola”.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín