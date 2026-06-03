Inusual fenómeno: en tres días rescataron 10 lobos marinos en el Delta del Paraná y el Río de la Plata

Hoy por la mañana apareció un lobo marino nadando en el río , a la altura de Paraná de las Palmas. Se había desplazado más de 250 kilómetros de su hábitat natural . La Prefectura Naval, en conjunto con la Fundación Temaikèn, rescató al ejemplar, que avanzaba río arriba y se alejaba cada vez más de su entorno .

Se trata de uno de los 10 varamientos que la fundación registró en menos de 72 horas . En los últimos días se dio un fenómeno inusual por la cantidad de lobos marinos hallados en esa situación en distintos puntos del Delta del Paraná y el Río de la Plata, con casos reportados incluso en Entre Ríos.

Un video muestra cómo personal de Prefectura lo capturó con una red de gran tamaño y luego lo subió a una embarcación de rescate . Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la fundación en Escobar. Tanto este caso como los demás corresponden a lobos marinos de dos pelos ( Arctocephalus australis ), una especie cuyas colonias reproductivas más cercanas están en Uruguay.

“En esta época del año, muchos animales jóvenes atraviesan una etapa crítica: recientemente destetados y separados de sus madres , inician su vida independiente y, por distintas causas, pueden debilitarse, desorientarse y terminar fuera de su ambiente habitual”, explicó Cristian Gillet, director de Fauna de Fundación Temaikèn.

De acuerdo con el Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Temaikèn (CRET), el animal está en proceso de recuperación . “Lo están estabilizando. Está flaco y se le están realizando controles médicos”, indicaron desde la fundación.

Los rescates se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y bienestar animal , con elementos de protección personal, equipamiento específico y cajas de traslado especialmente diseñadas para fauna marina.

Al revisarlo, los especialistas detectaron heridas. “Había estado involucrado en un incidente con un auto, pero por suerte nada grave”, agregaron. Actualmente se recupera junto a otros lobos marinos que fueron recibidos en el CRET en los últimos días.

“La rehabilitación de fauna marina es un proceso complejo que debe realizarse en centros preparados, con áreas de cuarentena, medidas de bioseguridad y equipos interdisciplinarios integrados por veterinarios, biólogos y técnicos especializados. Cada intervención busca salvar una vida, pero también permite conocer más sobre la salud del Río de la Plata y del ecosistema marino del que todos formamos parte”, señaló Gillet.

Desde Temaikèn remarcaron que los lobos marinos son indicadores de la salud ambiental . “Cada animal que llega a rehabilitación aporta información sobre lo que ocurre en la naturaleza y los impactos asociados a la actividad humana”, explicaron. El estuario del Río de la Plata es una zona clave para muchas especies y lo que sucede en ríos y ambientes acuáticos tiene impacto directo en su conservación.

“Es importante aclarar que estos animales son lobos marinos de dos pelos y no deben confundirse con los lobitos de río , una especie diferente propia de ambientes de agua dulce como el Delta del Paraná”, destacó Gillet.

La Fundación Temaikèn interviene en estos casos en el marco de la Red Provincial y la Red Federal de Rescate de Fauna Marina. Las autoridades nacionales y provinciales son las que convocan a la fundación, en un trabajo articulado con Prefectura Naval, Defensa Civil y distintos municipios que colaboran en la evaluación de cada caso.

Fuente: La Nación