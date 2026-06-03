MADARIAGA: Hurtaron desodorantes de un comercio y todo fue registrado por camaras

MADARIAGA





El propietario del comercio La Feliz, ubicado en la esquina de Maistegui y Moreno, denunció el robo de mercadería ocurrido durante la tarde del martes y que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.





Según consta en la denuncia, alrededor de las 19:35 una empleada advirtió la actitud sospechosa de un hombre que había ingresado al negocio. En un primer momento solicitó 200 gramos de salame, recorrió distintos sectores del comercio y luego manifestó que no tenía dinero para realizar la compra, retirándose del lugar.





Minutos después, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, el comerciante constató que el mismo individuo había recorrido las góndolas y, al llegar al sector de perfumería, tomó dos desodorantes en aerosol marca Kevin, uno de la línea Black y otro Spirit, ocultándolos entre sus prendas para luego abandonar el local sin abonarlos.





De acuerdo con la presentación realizada ante las autoridades, el valor de los productos sustraídos asciende a 14.500 pesos, ya que cada uno tiene un costo de 7.250 pesos.





Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, varias personas habrían aportado información sobre la identidad del sospechoso y señalaron que habría protagonizado hechos similares en otros comercios de la ciudad.





En la denuncia también se solicitó una medida de prohibición de acercamiento al comercio y la implementación de medidas preventivas para resguardar la seguridad del establecimiento mientras avanza la investigación.