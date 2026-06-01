Murió una pasajera tras caer al bajar de un avión de Latam

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Una mujer de 72 años falleció luego de sufrir una caída mientras descendía por la escalerilla de un avión de LATAM en el Aeropuerto de Congonhas, en la ciudad de São Paulo. El accidente ocurrió el pasado viernes 29 de mayo y la pasajera murió dos días después, el domingo 31.





La víctima fue identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, quien viajaba en el vuelo LA3785 que cubría la ruta entre Ribeirão Preto y São Paulo. Según informaron sus familiares, había realizado el viaje para celebrar el cumpleaños de su hija, residente en el estado de Mato Grosso.





Tras la caída, la mujer fue asistida y trasladada inicialmente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Jabaquara. Posteriormente fue derivada al Hospital Alemão Oswaldo Cruz, donde permaneció internada hasta su fallecimiento debido a las lesiones sufridas.





A través de un comunicado, LATAM confirmó que la pasajera sufrió una caída durante el desembarque y señaló que una empleada de la compañía acompañó todo el proceso de asistencia hasta la llegada de los familiares.





El velatorio fue programado para este martes 2 de junio en la ciudad de Ituverava, en el interior del estado de São Paulo.





Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo informó que el caso fue registrado como muerte sospechosa y muerte accidental por la 2ª Delegación de Atención al Turista (Deatur) de Congonhas. Las autoridades continúan realizando investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.