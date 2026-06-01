Grabaron a Marcelo Porcel en la Basílica de Luján y denunciaron que aún no le colocaron la tobillera electrónica

El empresario Marcelo Porcel , que fue imputado por la Justicia en donde es el principal acusado por abusar sexualmente de al menos diez compañeros del colegio de su hijo , fue grabado en las últimas horas en la Basílica de Luján y sin tobillera electrónica . El pasado viernes fue Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y dispuso la colocación del dispositivo de seguimiento.

La resolución fue dictada en la noche del jueves 28 de mayo, luego de una audiencia realizada por la mañana en la que participaron 14 padres y madres de las presuntas víctimas. La Cámara rechazó, sin embargo, el pedido de prisión preventiva impulsado por la querella.

En las últimas horas, un video que circuló en redes sociales muestra al empresario en la Basílica de Luján de espaldas y la grabación hace foco en sus tobillos, cubiertos por un pantalón, pero en el que no se nota si tiene una tobillera electrónica.

Según pudo saber Infobae , en la resolución que dispuso la Justicia, sostuvieron que debían colocarle de inmediato un dispositivo “permanente de rastreo y geolocalización”, con el que apuntan a que no se pueda acercar a alguna de las víctimas. Además, evitaban su salida del país y ponían en alerta a todas las fuerzas fronterizas.

“Habla de inmediata colocación. Debería haber sido como máximo a fin del día viernes 29 que le tendrían que haber puesto el dispositivo”, señalaron desde la defensa de las víctimas.

En relación con la situación procesal de Porcel, la Cámara decidió mantenerlo en libertad al considerar que tiene arraigo, domicilio estable, trabajo conocido y que no existen antecedentes de incumplimiento de las restricciones ya impuestas. No obstante, ordenó medidas adicionales de control y protección para las víctimas.

Porcel está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, en hechos que habrían tenido como víctimas a diez menores de entre 11 y 15 años. También se le atribuyen delitos de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de un menor sin consentimiento.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios vinculados al imputado, donde —de acuerdo con la acusación— se aprovechaba de vínculos de confianza construidos con las familias. El expediente sostiene que los menores eran trasladados a esos lugares, donde se les suministraba alcohol y se los inducía a situaciones de contenido sexual bajo distintas excusas.

En su fallo, los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López descartaron los planteos de la defensa respecto de inconsistencias planteadas en los relatos de las víctimas. En contra parte, los jueces consideraron que los testimonios obtenidos en cámara Gesell presentaron “coherencia interna”, “estructura lógica” y signos de malestar compatibles con situaciones de abuso.

También rechazó el argumento defensivo sobre la inexistencia de indicadores traumáticos en algunas pericias psicológicas. Los magistrados remarcaron que la ausencia de secuelas visibles no invalida los relatos ni excluye la relevancia penal de las conductas investigadas.

Los hechos denunciados ocurrieron entre 2022 y 2023. La situación se hizo pública cuando los padres de los alumnos, tras conocer los relatos, comenzaron a limitar la participación de sus hijos en encuentros organizados por el empresario.

Esto derivó en la presentación formal de las denuncias en 2024, recibidas e investigadas por el fiscal Pablo Turano . Todos los menores denunciantes declararon en cámara Gesell y detallaron los hechos.

Los lugares señalados por las víctimas en la causa incluyen abusos en el domicilio familiar de Porcel en Palermo, un departamento vacío propiedad de su madre en la Torre Le Parc, Puerto Madero, y sus oficinas.

Fuente: Infobae