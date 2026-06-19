Una nueva encuesta midió a 20 dirigentes top: doble sorpresa en el podio y Milei séptimo

Una nueva encuesta nacional puso bajo la lupa a 20 dirigentes top del oficialismo y la oposición y dejó unas cuantas sorpresas : al menos dos en el podio , más un incómodo séptimo puesto para el presidente Javier Milei . Más previsible, último quedó el golpeado jefe de Gabinete Manuel Adorni , acorralado por la política y la Justicia para que deje su cargo .

El trabajo que trae estos datos es de D'Alessio IROL - Berensztein , dos consultoras que trabajan juntas hace años. La primera, más vinculada al mundo de los negocios y el consumo; la segunda, del conocido analista político Sergio Berensztein .

Además del ranking de imágenes, el último estudio - 800 casos a nivel país - midió otros parámetros clásicos de coyuntura y dejó estas conclusiones:

1) "La evaluación sobre la situación económica actual finalmente logró el rebote , luego de tres meses consecutivos a la baja. Un 65% de los encuestados (3 puntos menos que el mes anterior) considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 33% cree que está mejor.

2) "Las expectativas económicas para el año próximo también se recuperaron ligeramente : un 41% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 55% evalúa que estará peor".

3) "En cuanto a la percepción sobre la situación económica personal , el 68% de los encuestados percibe que está peor posicionado económicamente respecto del año anterior , al igual que el mes anterior y el valor más alto desde agosto de 2024".

4) "La percepción sobre la gestión del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado su piso luego de cuatro meses de caída continua tras los escándalos y sospechas de corrupción dentro del gabinete del presidente, recuperándose 2 puntos. Un 60% lo evalúa negativamente y un 39% continúa apoyando al equipo libertario".

5) "La inseguridad pasó a ocupar el primer puesto como la principal preocupación de los ciudadanos con un 65%. La incertidumbre por la situación económica ocupó el segundo lugar con 64%. La posibilidad de que existan actos de corrupción en el Gobierno completó el top 3, tras varios meses de escándalos que atraviesan al entorno más cercano de Milei. Este ítem preocupa al 58% de los encuestados".

Para un mejor análisis del ranking de imágenes, Clarín lo dividió en dos: los 10 de arriba y los 10 de abajo, en ambos casos ordenados por su valoración positiva.

En el top ten superior , la primera sorpresa la da el liderazgo de Guillermo Francos , el exjefe de Gabinete que dejó el Gobierno peleado con el poderoso asesor Santiago Caputo . El exfuncionario ya avisó que le gustaría ser candidato en 2027 , en alguna de las dos Buenos Aires, y aquí termina primero con 45% de apoyo.

La segunda sorpresa del podio es la presencia, en el tercer lugar, de Mauricio Macri . El expresidente venía/viene en general abajo en las encuestas, aunque levantó un poco con sus últimas críticas al Gobierno, en particular por el caso Adorni . En la tabla de D'Alessio IROL - Berensztei n suma 39% de positiva.

En el medio de Francos y Macri, más esperable, figura Patricia Bullrich ( + 43% ). La senadora libertaria suele puntear este tipo de mediciones. Debajo, se ubican:

En la parte de abajo de la tabla se combinan oficialistas con opositores, algunos dirigentes a los que les juega en contra su alto nivel de desconocimiento y un golpeado Manuel Adorni. Salvo Grabois , con 33 puntos de imagen a favor, el resto queda debajo del umbral de + 30% y tres, no llegan ni a + 20%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín