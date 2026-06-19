“Es intocable”: el Gobierno aún busca salvar a Adorni y ordena desconocer el acuerdo para interpelarlo

En un giro inesperado, el oficialismo del Senado buscará rectificar el acuerdo de Labor Parlamentaria que se selló este miércoles en el Senado entre los jefes de todas las bancadas para tratar el próximo jueves 25 en el recinto los pedidos de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con ese objetivo, en la mañana de este viernes el bloque de La Libertad Alianza y aliados enviarán una nota a la Presidencia de la Cámara alta solicitando que se convoque a una nueva reunión de Labor Parlamentaria este martes 23, a las 18. Anoche la nota ya estaba escrita.

Lo que pretende el oficialismo es modificar el criterio que se acordó hace apenas 48 horas de que para aprobar los pedidos contra el jefe de Gabinete, investigado por presunta corrupción , se necesitaría contar con una mayoría absoluta de los senadores, es decir con 37 votos.

La bancada que preside Patricia Bullrich ahora sostiene que en realidad se necesita contar con dos tercios de los senadores para aprobar la iniciativa ya que no cuenta con dictamen de comisión. El tratamiento sobre tablas se aprueba con esa mayoría especial.

De estar presente todo el cuerpo en la sesión, dos tercios significa 48 senadores. La diferencia es muy elevada.

La sospecha generalizada en la oposición es que el Gobierno busca ganar aún más tiempo para Adorni. Senadores de La Libertad Avanza que tienen línea directa con Karina Milei sostienen en la Cámara alta que el jefe de Gabinete deber ser "intocable".

Cerca de Bullrich explicaron en la noche de este jueves a Clarín que es necesario fijar el criterio de los dos tercios para avanzar con una eventual interpelación por una cuestión de seguridad jurídica.

"Sería muy frágil institucionalmente habilitar el tratamiento sin que cuenta con dictamen de comisión. Se necesitan los dos tercios. Por eso se llamará a una nueva reunión de Labor Parlamentaria", sostuvieron en el oficialismo.

De acuerdo con el criterio que ahora busca establecer La Libertad Avanza, el pedido de interpelación, al igual que cualquier otra iniciativa, necesita dictamen de comisión para ser tratada en el recinto.

Esto ya fue motivo de discusión en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles. Dos senadores libertarios, Agustín Coto y Ezequiel Atauche , plantearon ese criterio, pero el consenso fue que solo se necesitaba mayoría absoluta. Y así se acordó.

El escenario cambia -y mucho- si se requieren dos tercios. Para empezar, el oficialismo, si nadie desobedece a la Casa Rosada, suma 21 senadores propios y está a solo tres de alcanzar el tercio que necesita para frenar los intentos de la oposición. Hay dudas, eso sí, acerca de si están todos encolumnados. ¿Qué hará Luis Juez? ¿Y Francisco Paoltroni? Las ausencias juegan a favor de la oposición porque se necesitan dos tercios de los presentes.

Por otro lado, hay muestras de sobra de que cuando la Casa Rosada necesitó votos en el Congreso supo conseguirlos a través de gobernadores que juegan aliados. Al Gobierno le quedan 6 días para sacar los fierros y operar sobre los jefes provinciales que tienen senadores propios.

En caso de que no consiga los dos tercios para el tratamiento sobre tablas de la interpelación a Adorni, la oposición deberá hacer una moción de preferencia para que los proyectos sean tratados en comisión. La que seguro debería intervenir es la de Asuntos Constitucionales, que casualmente preside el fueguino Coto.

Después se necesitaría dictamen de comisión y entre ese despacho y que éste sea llevado al recinto debe pasar una semana, según estipula el reglamento del Senado. Fácilmente, en caso de que el Gobierno reúna los votos que necesita, podrían pasar tres semanas hasta que Adorni efectivamente sea interpelado .

"Y ojo que en julio está el receso de invierno. Hasta podría quedar para después", advierten en un bloque de la oposición dialoguista.

Consultado por Clarín , el senador por Formosa José Mayans, jefe de la bancada peronista, dijo que el acuerdo de Labor Parlamentaria del miércoles ya estableció que se necesita mayoría absoluta y que sería " un bochorno" que se desconozca ese acuerdo.

Mayans también remarcó que en ese encuentro se quedó en que ya no habría otra reunión de Labor, que directamente se volverían a ver en el recinto el jueves 25. Otras fuentes del bloque dijeron que no deberían ir directamente a la reunión que se citará para este martes.

"La Constitución dice que se necesita mayoría absoluta. Lo que quieren hacer es una artimaña para violar la Constitución", subrayó el senador peronista.

Una senadora peronista, por otro lado, planteó: "¿ Y qué pasa si en vez de a Asuntos Constitucionales únicamente decidieran darle giro a tres comisiones? Ahí no tendríamos nunca más dictamen. Igual no importa. Lo único que van a conseguir es estirar la agonía de Adorni".

En sectores del oficialismo advierten que hoy por hoy el número en el Senado asoma " muy finito", en referencia a que podrían estar, o no, los dos tercios, en caso de que se imponga el criterio del oficialismo.

"Decidieron protegerlo a Adorni después de la apretada que salió del Senado", observó una senadora opositora en referencia a que los aliados de Javier Milei le habían fijado una semana de plazo para que eche a Adorni del Gobierno.

Eventualmente, el Gobierno podría enfrentar dos problemas. Uno es el que la peronista disidente Carolina Moisés bautizó como "efecto Kueider", es decir que una vez que se abra el recinto del Senado lo que suceda puede resultar completamente impredecible para el Gobierno.

El ex senado r Edgardo Kueider -había ingresado por la boleta del PJ pero jugaba aliado de los libertarios- que fue expulsado de forma inesperada en una sesión tras ser detenido en Paraguay.

El otro problema es t ensionar c on los aliados para salvar a Adorni. Se sabe que Patricia Bullrich le transmitió a Karina Milei que el oficialismo debe cuidar el vínculo con los aliados si quiere avanzar con su agenda legislativa durante el resto del año y el que viene. "Si Adorni es intocable, despidámonos de tener una puta ley más", dijo un senador libertario del interior.

Algo más. Adorni informó al Senado que quiere ir el jueves 2 de julio para brindar el informe sobre la marcha de la gestión del Gobierno. Pero no se lo aceptaron. "Es una afrenta que quiera venir al Senado, sería validar su rol como jefe de Gabinete cuando ni siquiera puede explicar cómo se gastó 8 millones de pesos en sábanas", dijo la jujeña Carolina Moisés,

Fuente: Clarín