Una nena de 10 años murió tras atragantarse con una galletita

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Laura Gabriele Belarmino, de 10 años, falleció el viernes en Poços de Caldas, Brasil, luego de sufrir una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un trozo de galletita.





Según informó el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), cuando los rescatistas llegaron al lugar la niña ya se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Tras casi 50 minutos de maniobras de reanimación, lograron restablecer sus signos vitales.





Durante el traslado a la Santa Casa de Poços de Caldas sufrió un nuevo paro cardíaco, que también fue revertido. Ingresó al hospital alrededor de las 13.30 y fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica.





Sin embargo, durante la atención médica presentó otras dos paradas cardiorrespiratorias. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no logró recuperarse y falleció a las 16.35. Tras las actuaciones de rigor, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal.