La tragedia de las cuatro hermanas de La Pampa: murió el ex esposo de una de ellas

La tragedia de las cuatro hermanas que murieron en un cruce de rutas de la provincia de La Pampa sumó en las últimas horas otro dato doloroso: este martes falleció el ex esposo de una de ellas, que estaba atravesando un delicado estado de salud por una enfermedad terminal.

Se trata de Julio Manuel "Cachi" Vissani, de 66 años, suboficial mayor retirado de la Policía de La Pampa. Era el ex marido de Olga Sosa (59) , quien perdió la vida el lunes, pasadas las 19, en un accidente en el Bajo Giuliani.

En los últimos días habían lanzado cadenas de oración para rezar por él. Vivía en la localidad neuquina de Vista Alegre y este miércoles, a las 11, estaba prevista la inhumación de sus restos en el cementerio de Centenario.

Sus hijos recibieron así otro duro golpe después de la trágica muerte de su madre, cuyo sepelio se llevará a cabo a las 16 en el cementerio municipal de Colonia 25 de Mayo , una ciudad de poco más de 10 mil habitantes ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, sobre el Río Colorado.

El velatorio de las cuatro hermanas se desarrollaba en el Centro Cultural 25, en medio de una profunda conmoción.

Además de Olga, murieron Cristina (66), Raquel (54) y Estela (53) . La única sobreviviente fue Dominga (49) , quien conducía la Ford EcoSport que pasó de largo en el cruce de la ruta provincial 14 y la ruta nacional 35, a 10 kilómetros de Santa Rosa, y cayó a una laguna que se formó

Según pudo saber Clarín , las hermanas se ahogaron en un lugar donde el agua tiene ocho metros de profundidad. La causa de muerte, de acuerdo a la autopsia, fue " asfixia mecánica por sumersión ".

Un testigo llamó al 101 para avisar que había visto una luz que ingresaba al agua. Cuando llegó la Policía, solo Dominga había podido salir por sus propios medios de la EcoSport. Estaba en shock, empapada y con principio de hipotermia.

La menor de las hermanas estuvo internada en el Hospital Segundo Taladriz, en Toay. Si bien ya le dieron el alta, continúa con asistencia médica y psicológica.

La fiscal Cecilia Martini , a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, ordenó la realización de las pericias en la zona. El trabajo de los bomberos y buzos finalizó en la mañana del martes, con la extracción del último cuerpo y de la camioneta.

De noche, en la zona no hay iluminación y se han repetido los accidentes, sobre todos de quienes no conocen. Las mujeres circulaban por la ruta 14 y tenían que doblar a la izquierda en el cruce con la ruta nacional 35 para llegar a Santa Rosa.

Estaban a 20 minutos de su destino , el Hospital Favaloro, para visitar a otra hermana que había sido operada.

Las Sosa eran ocho mujeres (una por parte de madre) y un solo varón, Ramón (58), conocido como "Moncho", el bombero más veterano del pueblo que hace poco tiempo fue reconocido por su labor y hasta le pusieron su nombre a un móvil nuevo.

Cristina (dos hijos) se había jubilado luego de toda una vida de trabajo en el Hospital Jorge Ahuad. Raquel (dos hijos y un nieto) ocupó su lugar en el mismo centro de salud, también en servicio general. Olga (cuatro hijos) era portera de la Escuela N° 248 Crezca Grande y Estela (seis hijos), ama de casa.

El intendente Leonel Monsalve Herrera decretó duelo municipal el 23 y el 24 de junio y la suspensión de actividades oficiales, culturales o recreativas. Además, dispuso el izamiento a media asta de la bandera nacional y provincial en todos los edificios públicos e instituciones comunales durante los mismos días.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín