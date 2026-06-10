Una mujer contó el calvario que vive con su vecino: “Da detalles de cómo me va a matar, tengo miedo”

Una joven contó el calvario que vive a diario por un conflicto con un vecino a quien describió como “violento” . Según dijo, hace cinco años que el hombre que vive al lado de su casa los amenaza, hostiga y agrede, pero la Policía no le da una solución y la situación se ha vuelto insostenible para ella y su familia.

Todo ocurre en barrio Cerrito, en Mar del Plata. La denunciante utilizó sus redes sociales para hacer público su reclamo y pidió ayuda a los usuarios para solucionar su situación. “Si tuviese plata ya me hubiese mudado, ya no sé qué hacer” , expresó en uno de sus videos.

La joven contó que los problemas con el acusado empezaron hace cinco años cuando se quejaron porque él ponía la música fuerte . A partir de ese momento, las agresiones y las amenazas se volvieron constantes, según el relato de la denunciante.

“ Se sube a mi techo y me grita desde ahí. Tira piedras. Ya me rompió todos los vidrios”, relató y expresó desesperada: “Llevo 20 denuncias pero ante cada aviso, él se pone peor “.

“Cuando salgo a tomarme el colectivo me grita cosas, me persigue , hasta apareció con un machete a amenazarnos”, agregó al relato y dijo que no sólo la atormenta a ella sino que también a su familia: “Le pegó a mis padres” .

“Da detalles de cómo me va a matar, tengo miedo de aparecer muerta” , aseguró. Pero lo peor de todo es que se siente desamparada porque contó que la Policía le dijo que no puede hacer nada porque “solo son amenazas”.

Explicó que, en una oportunidad, lo grabó mientras la golpeaba: “Gracias a eso fue preso, pero hoy salió y está acá diez veces peor que antes” .

El portal local 0223 accedió a las denuncias que menciona la víctima en sus redes sociales y constató que la primera fue radicada en junio de 2022 , cuando la vecina aseguró haber sido atacada luego de pedirle que baje el volumen de la música.

“Estoy siendo acosada constantemente, no puedo vivir, trabajar, comer, existir. Tengo miedo por mí y mi familia . Si salgo no sé si vuelvo”, expresó en sus redes sociales y en otra publicación pidió: “Ayuda... no quiero ser una mas” .

Fuente: TN