Prendieron fuego la casa del abuelo de un intendente en Chubut y acusan a un empleado municipal

La Justicia de Chubut investiga el incendio que destruyó por completo la casa del abuelo del intendente de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi . El principal sospechoso se trata de un exempleado municipal que habría trabajado durante la gestión anterior.

El hecho se produjo durante la madrugada del domingo y provocó pérdidas totales en la propiedad de la víctima, identificado como Emiliano Estuardo. A partir de las pericias realizadas en el lugar, los investigadores concluyeron que el fuego habría sido provocado de manera intencional .

Según la hipótesis de los agentes, el acusado rompió uno de los vidrios de la casa y tiró combustible en el interior de la misma . Las llamas se expandieron rápidamente y consumieron gran parte de la estructura.

La investigación quedó en manos de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Sarmiento, que durante los días posteriores reunió distintos elementos de prueba y solicitó una orden de allanamiento en la casa del sospechoso .

El procedimiento se realizó esta semana en una propiedad ubicada sobre la calle Islas Malvinas, en Alto Río Senguer. Allí, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, además de tres fusiles, un arma corta y seis bidones de combustible .

Los investigadores analizarán el contenido de los dispositivos electrónicos para determinar si existen comunicaciones, registros u otros elementos que permitan vincular al sospechoso con el ataque a la casa del abuelo del intendente chubutense .

Además, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una prohibición de acercamiento por 30 días del hombre señalado hacia Mongilardi y su grupo familiar mientras avanza la investigación.

Fuente: TN