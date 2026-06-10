El duro comunicado contra Martin Scorsese por apoyar el uso de inteligencia artificial en cine: “Una traición”

La decisión de Martin Scorsese de convertirse en socio y asesor de Black Forest Labs, la empresa de Inteligencia Artificial detrás de la herramienta de generación de imágenes FLUX , generó el rechazo instantáneo de directores de arte, diseñadores de producción e ilustradores de Hollywood. En un duro comunicado emitido por el gremio que los agrupa, critican con dureza al célebre director por “darle la espalda a artistas humanos” y tildan su accionar de “traición” .

FLUX es una herramienta de inteligencia artificial generativa que permite crear imágenes a partir de instrucciones de texto. El director de grandes clásicos como Los infiltrados , Buenos muchachos y Taxi Driver anunció recientemente su incorporación a Black Forest Labs como asesor estratégico. Además, participó en una campaña promocional de la plataforma, donde presentó la tecnología como una forma de visualizar ideas cinematográficas y agilizar la comunicación con los equipos creativos.

La respuesta del Sindicato de Directores de Arte no tardó en llegar. “Señor Scorsese, el negocio no está en un estado de flujo”, comienza el texto, en un juego de palabras con el nombre de la herramienta promocionada. De inmediato, la entidad dispara una de sus acusaciones más duras: “El director ganador del Oscar Martin Scorsese les está dando la espalda a los artistas humanos que a lo largo de su carrera le han ayudado a crear sus obras más memorables”.

El gremio cuestiona especialmente que el cineasta presente a la inteligencia artificial como una solución para transmitir ideas visuales a un equipo de trabajo. “La solución es el uso de este programa de IA generativa para realizar los trabajos que son legítimamente de la jurisdicción de los artistas y diseñadores del Local 800, el sindicato que representa a directores de arte, diseñadores de producción e ilustradores de Hollywood”, afirman.

The Art Directors Guild, IATSE Local 800 #adg800 has issued a statement on Martin Scorsese’s recent promotion of generative Artificial Intelligence (AI): "Mr. Scorsese, The Business is not in flux. Oscar winning director Martin Scorsese is turning his back on the human artists… pic.twitter.com/7vyqOVGWOZ

Y agregan que la promoción de FLUX “elude la aportación” de directores de arte, ilustradores, artistas gráficos, diseñadores de producción, artistas escénicos y diseñadores de sets que históricamente han colaborado con los realizadores. “La promoción por parte del señor Scorsese de un producto de IA generativa elude la aportación de los directores de arte del Local 800, artistas gráficos, ilustradores, diseñadores de producción, artistas escénicos, diseñadores de sets y otros profesionales talentosos del sindicato”, sostienen.

Otro de los puntos centrales del comunicado apunta al modo en que se entrenan estos sistemas. Según la organización, “la IA generativa solo es capaz de producir este tipo de ‘inteligencia cinematográfica’ al ingerir grandes porciones de obras con derechos de autor, probablemente extraídas de internet sin consentimiento, crédito, compensación o transparencia”.

Sobre el final, el sindicato reivindica el valor de los profesionales que representa . “Las habilidades de los artistas y diseñadores del Local 800 aportan el nivel más alto de valor a cualquier producción cinematográfica o televisiva”, sostiene.

Y concluye con la acusación más dura de todo el documento: “Pensar que sus contribuciones profesionales pueden ser imitadas o superadas por una IA generativa, que se construye sobre trabajos probablemente robados de ellos y de muchos otros artistas de todo el mundo, es una traición a la naturaleza colaborativa del cine”.

Según explicó el propio Scorsese, su interés por FLUX pasa por utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para agilizar la etapa de preproducción y mejorar la comunicación con sus equipos creativos. “Durante 70 años, he creado mis propios storyboards. Siempre ha existido este problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Hay cosas que uno tiene que ver y sentir”, señaló al presentar la colaboración. En ese sentido, sostuvo que la tecnología le permite compartir sus ideas visuales “de manera más clara y eficiente” con diseñadores de producción, directores de arte y directores de fotografía.

El realizador aseguró además que ya probó la herramienta durante la preparación de uno de sus proyectos y que la experiencia resultó “creativamente liberadora”. Según escribió el cineasta en un comunicado que reprodujo The New York Times , la posibilidad de generar y compartir rápidamente guiones gráficos permite acelerar procesos de trabajo sin resignar calidad artística ni artesanal.

Scorsese enmarca esta incorporación tecnológica dentro de una tradición de innovaciones que ya adoptó a lo largo de su carrera, como el cine en 3D de Hugo o las técnicas de rejuvenecimiento digital utilizadas en El irlandés . “El cine es un medio joven, de solo unos 125 años, así que debemos estar abiertos a cómo puede evolucionar”, afirmó. “Me interesa la intersección entre la tecnología y la narración, y ver cómo puede ampliar los límites de la creatividad para crear experiencias más profundas y ricas para el público”.

Fuente: La Nación