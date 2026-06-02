Una mujer asumió la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad por primera vez en 40 años

Alejandra García asumió este lunes como presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires (Cpacf) y se convirtió así en la primera mujer en ese rol en los 41 años de historia de la institución . La letrada, que ganó las elecciones que se llevaron a cabo entre el 21 y 22 de abril, permanecerá en el cargo durante el período 2026-2028 .

García encabezó la lista impulsada por quien fue el titular saliente, Ricardo Gil Lavedra . El oficialismo ―una coalición de 12 agrupaciones integrada por radicales, miembros de Pro, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional― obtuvo un 47,38% de los votos para Consejo Directivo , el 47,35% para Tribunal de Disciplina y el 47,42% para Asamblea de Delegados . De esa forma, se consolidó como la fuerza más votada en las tres categorías.

Es graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con más de 30 años de ejercicio profesional. Desde 2024 y hasta el momento de la asunción, ocupaba el cargo de Coordinadora del Área Legal y Técnica del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad. Anteriormente había trabajado como socia en distintos estudios como Monner Sans, Duprat & Alvarez; Zang, Mochon, Bergel & Viñes; y GOW & Asociados.

En la misma ceremonia en la que asumió García también lo hicieron las autoridades electas de la Asamblea de Delegados y Delegadas, el Tribunal de Disciplina y el Consejo Directivo, y quedaron formalmente constituidos los órganos institucionales del Colegio para el nuevo período de gestión .

Tras las elecciones, la nueva presidenta aseguró que “el resultado refleja el reconocimiento a un trabajo sostenido durante estos cuatro años junto a Ricardo Gil Lavedra : un Colegio Público de la Abogacía que se ordenó, modernizó y volvió a estar presente cada vez que se intentó afectar nuestro ejercicio profesional”.

Asimismo, prometió: “Seguiré adelante con un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias, sostiene la defensa de nuestros honorarios y asume su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión”.

Al ser consultada sobre el hecho de ser la primera mujer en presidir el Colegio Público, subrayó: “Quiero asumirlo con la conciencia de que no es un mérito individual . También es resultado de una forma de conducir que llevó adelante Ricardo Gil Lavedra , que abrió espacios y nos trató como iguales. Y es, además, parte de un camino que muchas mujeres fueron construyendo antes, y al que me honra dar continuidad”.

Por su parte, Gil Lavedra expresó su satisfacción por “la enorme participación de letrados para apoyar este rumbo de gestión”.

Según la información oficial del Cpacf, en la elección votaron 16.554 abogados , aproximadamente unos 3000 matriculados más que en 2024.

En segundo lugar se ubicó la Lista 47, “Gente de Derecho” , con el 24,90% en Consejo Directivo, el 24,86% en Tribunal de Disciplina y el 24,80% en Asamblea de Delegados. Por su parte, la Lista 66 “Espacio Abierto de Abogados” alcanzó el 10,99% en Consejo Directivo, el 11,01% en Tribunal de Disciplina y el 11,02% en Asamblea de Delegados.

La Lista 68 “Por más abogacía” ―identificada con el kirchnerismo y encabezada por Eduardo Javier Lema Castillo como candidato a presidente― obtuvo el 10,37% , 10,44% y 10,45% en cada una de las categorías, mientras que la Lista 69, “Los que vemos el Colegio” , registró el 5,42% en Consejo Directivo, el 5,43% en Tribunal de Disciplina y el 5,42% en Asamblea de Delegados.

Fuente: La Nación