Quién se fue de Gran Hermano en la gala de eliminación de ayer, lunes 1 de junio

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atravesó una nueva gala de eliminación en una semana marcada por la tensión, las estrategias y los constantes cambios dentro del juego . En una definición que mantuvo en vilo a los seguidores del reality, Titi Tcherkaski y Tati Luna quedaron enfrentadas en un mano a mano decisivo que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche y que volvió a sacudir la dinámica de la competencia.

Tras una definición cargada de expectativa, Tati Luna se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano con el 71,8% de los votos . La participante uruguaya, que llevaba apenas 12 días dentro de la casa, quedó en un mano a mano frente a Titi Tcherkaski, una de las jugadoras originales del reality. Finalmente, el público, a través del voto negativo, decidió su salida en una gala atravesada por la tensión , los reacomodamientos entre los grupos y varias situaciones que generaron debate tanto dentro como fuera de la casa.

Cabe destacar que la semana ya había estado cargada de movimientos inesperados dentro de la casa. Todo comenzó con la salida voluntaria de Gladys, La Bomba Tucumana , una decisión que alteró el equilibrio del juego y abrió la puerta al regreso de Solange Abraham gracias al Golden Ticket. En ese contexto, la placa de nominados quedó conformada por Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tatiana “Tati” Luna y Titi Tcherkaski , mientras las alianzas y rivalidades continuaban reacomodándose tras cada ingreso y eliminación.

La estadía de Tati, aunque breve, no pasó desapercibida. Antes de abandonar la casa, se despidió con un escueto “¡Muchas gracias a todos! ”, pero su paso por el reality estuvo atravesado por varias polémicas. Una de las más comentadas ocurrió cuando consumió galletitas sin TACC destinadas exclusivamente a Andrea del Boca y Nenu López, ambas con celiaquía, situación que desencadenó una fuerte discusión y la alejó de buena parte del grupo liderado por la actriz . A eso se sumó el breve y conflictivo vínculo sentimental que mantuvo con Matías Hanssen, un romance que también generó repercusiones y terminó convirtiéndose en uno de los focos de atención de su corta participación.

Fuente: La Nación