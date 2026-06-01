Qué se sabe del crimen de Agostina Vega: la autopsia, los posibles cómplices y la acusación contra Barrelier

La investigación por el crimen de Agostina Vega atraviesa una etapa decisiva. Mientras la Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar cómo murió la adolescente de 14 años, los investigadores intentan reconstruir sus últimas horas, esclarecer el móvil del asesinato y establecer si hubo otras personas involucradas además del único detenido, Claudio Barrelier.

Durante el fin de semana, la familia de Agostina fue recibida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y pidió que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen. El planteo coincidió con una de las hipótesis que sigue bajo análisis: la posible participación de otras personas además de Barrelier.

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Agostina y los primeros resultados ubican el momento del crimen entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los estudios forenses también detectaron un daño muy importante en los órganos internos , compatible con un ataque de extrema violencia. Además, el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, lo que complica el trabajo de los peritos.

Por el estado de los restos, los especialistas advirtieron dificultades para avanzar con el análisis y anticiparon que se realizarán estudios complementarios para determinar con mayor precisión las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la familia fue convocada para ser informada sobre estos primeros resultados.

En las últimas horas se conoció un audio de Claudio Barrelier , el principal acusado por el crimen de Agostina, que le envió al padre de la adolescente en medio de la búsqueda.

En el mensaje, intenta despegarse de la situación y asegura: “No entiendo por qué quedé pegado en todo esto” . Además, sostuvo que la joven había ido voluntariamente y que su madre estaba al tanto: “Me dijo que la madre sabía que había venido para que yo la llevara a lo de un noviecito”.

Una joven que denunció a Claudio Barrelier en 2025 rompió el silencio y relató un episodio estremecedor ocurrido en la misma casa donde se cree que fue asesinada Agostina. Según contó, el hombre la amenazó con un arma, la ató con cinta y le exigió que se sacara la ropa.

La víctima logró escapar semidesnuda y pedir ayuda a vecinos. Tras su denuncia, el acusado fue detenido pero recuperó la libertad días después. “Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte” , dijo conmovida, y pidió justicia por la adolescente.

El remisero que llevó a Agostina contó cuál fue la reacción de la madre cuando le dio un dato clave sobre su paradero. Según relató, al describirle al hombre que la había recibido en el destino, la mujer respondió: “Ya sé quién es” y se largó a llorar.

El chofer explicó que había trasladado a la adolescente hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen. El contacto con la familia se produjo al día siguiente, cuando el conductor reconoció a la chica en redes sociales.

Ese intercambio se convirtió en un momento determinante para la investigación, ya que permitió orientar las sospechas hacia el entorno del acusado. Además, cámaras de seguridad confirmaron luego el recorrido y mostraron a la adolescente ingresando a una casa junto al sospechoso.

Los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth, contaron cómo era el vínculo entre el detenido y la madre de la nena. Según explicaron, Claudio Barrelier había sido pareja de Melisa años atrás y luego mantuvieron una relación de amistad basada en la confianza.

“Se veían en la cancha, mi hija le tenía confianza a él, eran amigos”, señalaron en diálogo con El Doce . En ese contexto, aclararon que se trataba de un complejo de fútbol amateur y no de la barrabrava de Instituto.

Además, indicaron que conocían por comentarios que el acusado había tenido una causa previa, aunque él aseguraba que “le habían hecho una cama” , versión que, según dijeron, fue creída en el entorno.

Hasta el momento, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por homicidio. Sin embargo, fuentes judiciales no descartan una recalificación de la acusación una vez incorporados los resultados de la autopsia y de los distintos peritajes en curso.

La figura de femicidio aparece como una de las posibilidades más fuertes. También podrían sumarse agravantes como alevosía, criminis causae o premeditación , dependiendo de lo que surja de las pruebas científicas y de la reconstrucción de los hechos.

Cualquiera de esas figuras contempla la pena de prisión perpetua .

Uno de los próximos pasos de la investigación será la realización de estudios forenses complementarios para establecer la causa de muerte , la data del fallecimiento y otros elementos que podrían resultar determinantes para la acusación judicial.

Si bien el fiscal Raúl Garzón sostuvo que la muerte habría ocurrido durante la noche de la desaparición o en las primeras horas posteriores, los especialistas remarcan que la confirmación científica demandará varios días de análisis.

Los peritos también continúan trabajando sobre los rastros hallados en la casa de barrio Cofico donde, según la principal hipótesis de la fiscalía, Agostina ingresó antes de desaparecer. De acuerdo con la investigación, existen evidencias consideradas relevantes para reconstruir qué ocurrió dentro del inmueble.

Además, los rastrillajes continúan en Ampliación Ferreyra, donde fueron encontrados los restos de la adolescente. Los investigadores buscan nuevas evidencias que permitan completar la reconstrucción de los hechos.

La situación judicial de Claudio Barrelier también podría agravarse en las próximas horas. Hasta ahora está detenido, acusado de homicidio, pero fuentes vinculadas a la investigación señalan que el fiscal Raúl Garzón avanzaría con una recalificación de la imputación tras el hallazgo de los restos de Agostina. En ese escenario, el acusado podría ser imputado por femicidio , una figura que contempla la pena de prisión perpetua.

Aunque Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido, distintas declaraciones públicas de funcionarios y familiares volvieron a instalar la sospecha de que podrían existir otras responsabilidades en el crimen.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , aseguró que el fiscal no descartó la participación de más personas en la causa. “El fiscal no descarta que haya más participes” , afirmó luego de reunirse con la familia de la adolescente.

La misma preocupación fue expresada por Gabriel Vega, padre de Agostina, quien sostuvo públicamente que cree que el acusado no actuó solo y que podrían existir personas que colaboraron o tuvieron algún grado de participación.

Durante la reunión con Llaryora , los abuelos de la adolescente pidieron que la investigación continúe hasta identificar a “la última persona” que haya intervenido en el hecho.

“Lo único que le pedimos al gobernador es que no pare, que esto siga, que encuentren hasta la última persona que le hizo daño a mi nieta ”, expresó Elizabeth, una de las abuelas de Agostina.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, aseguró que el Gobierno provincial se comprometió a seguir aportando recursos humanos y tecnológicos para profundizar la pesquisa.

“El gobernador se ha comprometido, sin traspasar los límites de la Justicia, a seguir empleando todos los recursos humanos y técnicos para que, si existen otros responsables, sean alcanzados por las manos de la Justicia”, sostuvo.

Entre los elementos más importantes del expediente aparece el recorrido de un Ford Ka negro vinculado al entorno de Barrelier. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir desplazamientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos.

Según la reconstrucción incorporada a la investigación, el vehículo fue utilizado durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente y quedó bajo la lupa de los peritos.

Otro elemento que analizan los investigadores es un audio que Agostina envió a un grupo de amigas antes de desaparecer. Allí contó que iba a encontrarse con el novio de su madre para buscar una supuesta sorpresa destinada a ella. Esa grabación pasó a formar parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Mientras tanto, la fiscalía intenta responder las preguntas centrales del caso: cómo murió Agostina, cuál fue el móvil del crimen, qué ocurrió durante las horas previas a su desaparición y si existieron otras personas involucradas además del único acusado . La respuesta a esos interrogantes podría comenzar a definirse con los resultados de las pericias que se conocerán en los próximos días.

Fuente: TN