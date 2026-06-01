Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Agostina, la nena de 14 años asesinada en Córdoba

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado en Córdoba .

Los estudios forenses determinaron que la nena fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Los peritos también detectaron un daño muy importante en los órganos internos , compatible con un ataque de extrema violencia. Además, según la información brindaba por Mediodía Noticias , se confirmó que el cuerpo tenía signos de desmembramiento, lo que complejiza el análisis forense.

Los especialistas advirtieron que existe una gran dificultad para avanzar con la evaluación debido al estado de los restos, por lo que se solicitarán estudios complementarios para precisar las circunstancias del crimen. En paralelo, las autoridades convocaron a la familia para informarle estos primeros resultados.

El remisero que llevó a Agostina contó cuál fue la reacción de la madre cuando le dio un dato clave sobre su paradero. Según relató, al describirle al hombre que la había recibido en el destino, la mujer respondió. “Ya sé quién es”, dijo y se largó a llorar.

El chofer explicó que había trasladado a la adolescente hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen. El contacto con la familia se produjo al día siguiente, cuando el conductor reconoció a la chica en redes sociales.

Ese intercambio se convirtió en un momento determinante para la investigación, ya que permitió orientar las sospechas hacia el entorno del acusado. Además, cámaras de seguridad confirmaron luego el recorrido y mostraron a la adolescente ingresando a una casa junto al sospechoso.

Fuente: TN