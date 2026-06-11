Una mujer amenazó a la maestra de su hija luego de que le llamara la atención por faltar a clases

Una situación de extrema violencia se vivió en una escuela de Santiago del Estero cuando una mamá amenazó de muerte a una maestra . Lo hizo a través de WhatsApp después de que la docente le llamara la atención a su hija por faltar a clases.

Todo pasó en un establecimiento ubicado en el cruce de Rivadavia y Milburg, de la capital provincial. La maestra, de 40 años, revisó el chat cuando se encontraba dando clases. Inmediatamente avisó a las autoridades de la institución y fue a hacer la denuncia .

La acusada es la mamá de una estudiante de primaria que forma parte del grupo a cargo de la docente amenazada. De acuerdo con la información publicada por el portal santiagueño El Liberal , la furia se desató por una observación pedagógica .

En la evaluación escrita en la libreta de la menor, la maestra le llamó la atención por las reiteradas faltas y le remarcó la importancia de asistir al aula para no perderse el contenido escolar. Esto no le cayó bien a la mamá, que decidió mandarle un audio.

“Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribas en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea . Ya vas a ver, va a ser tu último día , así que vete avisando en tu casa”, le dijo la mujer.

Preocupada, principalmente porque la mamá vive justo en frente de la institución y el cruce se daría de forma inminente, la docente advirtió a las autoridades escolares y se acercó a la Comisaría Comunitaria N° 4 para realizar la denuncia.

Frente a esta situación, la Justicia accionó de inmediato y ordenó una restricción perimetral de urgencia para prohibirle a la acusada acercarse a la denunciante por el plazo de 90 días.

El caso generó gran preocupación en la comunidad educativa por la escalada de violencia que sufren los docentes. El caso quedó a cargo del fiscal de turno, el Dr. Diego Cortés, quien ordenó notificar formalmente a la acusada sobre la orden de restricción en su contra.

Fuente: TN