En medio del escándalo de Adorni, Bullrich busca destrabar la eliminación de las PASO y le lleva una propuesta a Karina Milei

Ya en clima mundialista y con el escándalo de Manuel Adorni detonado , Patricia Bullrich , quiere festejar su cumpleaños con un intento por destrabar el proyecto de reforma electoral enviado por el Gobierno y llevará una tentadora propuesta a la mesa política que se reunirá este jueves.

La cita está prevista para las 13.30 en el Ministerio del Interior y la jefa del oficialismo en la Cámara alta quiere dar una señal al interior del Gobierno, principalmente a Karina Milei , y planteará una idea que comenzó a negociar esta semana con los radicales, el PRO y los aliados provinciales en un intento por avanzar con la eliminación de las PASO para las elecciones de 2027.

Según pudo averiguar Clarín , Bullrich le propondrá a la secretaria general de la Presidencia la posibilidad incluir una colectora en las próximas elecciones. De esa manera busca desbloquear la propuesta enviada desde la Casa Rosada en abril y que hasta el momento sólo tuvo una reunión informativa con la presencia de María Luz Alegría Landívar, asesora del Ministerio del Interior, quien defendió la iniciativa de 78 artículos que propone modificaciones al sistema electoral.

La idea comenzó a negociarse este martes en una reunión que la ex ministra de Seguridad tuvo con los referentes de los 44, el bloque que conforma con los aliados. El mitin se hizo en el bloque de la UCR y, además de Bullrich y el jefe del radicalismo Eduardo "Peteco" Vischi, también estuvieron Martín Goerling Lara (PRO), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente de la Concordia) y Flavia Royón (Primero los Salteños).

Sin duda, la iniciativa de Bullrich puede ser una salida para un gobierno que quedó en medio de un laberinto entre las internas y el escándalo de su jefe de Gabinete, que este miércoles presentó una declaración jurada diciendo que tenía ahorros “en negro” no declarados ante las autoridades impositivas por 506.000 dólares en momentos que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Si bien la senadora recién comenzó con las conversaciones para activar el debate sobre la reforma electoral se especula que tendrá el acompañamiento de los gobernadores que podrían verse beneficiados con la eliminación de las primarias, aunque cada vez son menos los interesados en sostener una ley que fue aprobada durante el kirchnerismo.

Incluso, en las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli , con los gobernadores viene cosechando apoyos a la idea de sacar las primarias a partir del próximo año. Rolando Figueroa (Neuquén) no mostró mucho interés por defender las PASO y el peronista Raúl Jalil ratificó hace días lo que en su momento confirmó este diario que el catamarqueño quiere volver al anterior sistema de internas partidarias controladas por los propios espacios.

Es cierto que en la última reunión los gobernadores le exigieron a Santilli obras antes de hablar de la reforma electoral. En ese encuentro estuvieron Jalil, Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés , de Corrientes; Gildo Insfrán , de Formosa; Carlos Sadir , de Jujuy; Ricardo Quintela , de La Rioja; Hugo Passalacqua , de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo , de Tucumán; y Elías Suárez , de Santiago del Estero.

Para las obras, la Casa Rosada mantiene la promesa de avanzar con el Súper RIGI, el proyecto de promoción de grandes inversiones que busca atraer a sectores que no están en el país como las tecnológicas y que se analiza en la Cámara de Diputados.

Pero si eso no alcanza, Bullrich propone negociar con los gobernadores amigos acuerdos políticos para que las elecciones provinciales no sean concurrentes con la nacional , un esquema que las provincias quieren establecer para 2027.

La intención de instalar las colectoras podría atraer tanto a los radicales como al PRO, que buscan cerrar acuerdos con La Libertad Avanza pero chocan con las exigencias de Karina Milei, quien tiene la lapicera para el armado de las listas.

Incluso puede ser mayor interés para el peronismo que estuvo asociado a la llamada ley de Lemas y que en algunas provincias podría reflotar como un vía para bloquear a otros espacios.

Pero la colectora es un sistema parecido porque distintos partidos pueden presentar diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieren a una misma papeleta para otra categoría principal.

Fue una práctica que se aplicó en las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta, y en la Provincia el kirchnerismo fue con dos ofertas electorales: Daniel Scioli y Martín Sabbatella. En esa vuelta se impuso el ex motonauta y actual secretario de Deportes.

De esta manera, el candidato a presidente recibe los votos de distintas listas adheridas sin necesidad de negociar y formalizar una alianza que los integre a todos y las colectoras se benefician con el arrastre del sello del partido o candidato mejor posicionado.

Aún no está claro cómo se negociará el resto de la reforma electoral que también empuja la modificación a la ley orgánica de los partidos políticos, cambios en la modalidad de elección de representantes al Parlasur e incorporar el proyecto de Ficha Limpia, punto que los aliados quieren que se discuta por afuera del proyecto del Gobierno.

Todo comenzará a aclararse durante la reunión que encabezará Karina Milei y que tendrá la participación de Adorni, Santilli y Bullrich; con el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial y los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín