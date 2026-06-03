Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

Personal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) hizo el 4 de enero de 2024 una recorrida de rutina por un depósito que alquilaba en la localidad bonaerense de San Fernando cuando advirtió que habían sido intrusados 17 contenedores que contenían cables de fibra óptica destinados al proyecto "Proyecto Shelter-2 de ARSAT". La pérdida: 150 mil dólares.

Fue un robo sospechoso porque un especialista de la empresa declaró que para hacerlo se requiere de una logística: escaleras y herramientas especiales. Poco se pudo avanzar. El predio no tenía cámaras de seguridad.

Pero la justicia federal de San Isidro investigó y encontró una compleja trama de corrupción con una empresa que no cumplía las condiciones para alojar los equipos pero que obtuvo el negocio por un esquema de pago de sobornos . La pesquisa llevó al entonces titular de ARSAT, Facundo Leal, quien fue allanado y le encontraron 2.400.000 dólares en efectivo, droga y un equipo espionaje. Leal está preso.

Tras el robo, el fiscal federal de San Isidro Federico Domínguez comenzó a investigar a la empresa dueña del predio -ubicado en la calle ex Combatiente Sánchez al 1900- donde se cometió el robo. Es Argentina Logistic Services (ALS).

La compañía obtuvo el negocio por una contratación directa que f ue fragmentada para evitar una licitación y pasar por la aprobación del directo de ARSAT. Solo hubo una compulsa de precios en la que se presentaron tres empresas. Pero todas vinculadas entre sí a través de sus directivos. Una simulación.

A eso se sumó que ALS no cumplía con los requisitos de seguridad que se necesitan. El predio solo tenía un vigilador y un cerco perimetral y no había cámaras de seguridad.

Para la justicia un actor central de esa maniobra fue Gerardo Boschin , entonces subgerente de compras de ARSAT y designado al frente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Javier Milei . Fue quien autorizó las contrataciones sucesivas de ALS. La primera fue en noviembre de 2021 por 624.000 dólares que luego se fueron extendiendo. La empresa recibió 1.930.861,30 dólares y 40.300.000 de pesos.

La causa tuvo sus primeros allanamientos solicitados por el fiscal Domínguez y ordenados por el juez federal Lino Mirabelli . Allí se le secuestraron los teléfonos a Boschin y a Pablo Pagani, gerente de ARSAT.

Del análisis de los mensajes, la justicia encontró la prueba de que por esas contrataciones ALS pagó sobornos para quedarse con el negocio . Y a surgió el nombre de Leal como parte de la maniobra.

El fiscal Domínguez solicitó la indagatoria de una decena de imputados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública , entre otros, y nuevos allanamientos que alcanzaron a dos domicilios de Leal, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Mendoza.

Los procedimientos se realizaron la semana pasada y en las propiedades del ex titular de ARSAT se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo, además de pesos y monedas de otros países. Pero también se encontró droga (128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo) y un valija de espionaje de que se ordenó peritar junto con cuatro teléfonos celulares del ex funcionario.

Leal quedó detenido por la droga que le encontraron. En indagatoria, el ex funcionario dijo que era para consumo personal. Por el momento no pidió su excarcelación y está detenido en una dependencia de la Policía Federal.

El ex funcionario ahora preso fue uno de los fundadores de ARSAT. Dirigente del peronismo de Mendoza, llegó a la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner . Por una interna con La Cámpora dejó la compañía y volvió durante la presidencia de Alberto Fernández cuando fue nombrado como titular. Continuó en el cargo con la llegada de Milei.

No fue el único cargo que tuvo en la gestión libertaria. En 20025 Leal fue designado como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta que renunció en febrero pasado. Entonces volvió a ARSAT como empleado de planta permanente.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín