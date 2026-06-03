Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar”

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a cruzar en redes de manera fuertísima al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que había dicho que el funcionario de Milei iba a ser investigado cuando el periodismo volviera al poder. "Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que es un desastre" , le respondió.

"Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente ", lanzó Caputo.

Su frase hace referencia al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner por parte de la banda de "Los Copitos", cuando en medio del juicio hubo denuncias de presuntos nexos de la empresa Caputo Construcciones, de familiares del funcionario, con Jonathan Morel , un integrante de la agrupación Revolución Federal que estuvo bajo investigación en el proceso y hasta fue detenido en un momento.

Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidente. Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, que por su… https://t.co/wlrdHOt0RU

En ese sentido, "Toto" Caputo redobló la apuesta: "Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia que, que por su culpa, es un verdadero desastre. Por ejemplo, por no adherir al RIGI está privando a los riojanos de más empleo, recursos y mejores salarios".

En una entrevista con Infobae TV, Quintela había sido particularmente duro con Caputo, a raíz de sus críticas contra la posible candidatura presidencial de Axel Kicillof.

"El kirchnerismo no es una opción en la Argentina. Puede pasar cualquier cosa, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Axel Kicillof nunca va a ser presidente ", fue la frase que pronunció ayer el ministro, despertando el enojo de los cercanos al gobernador bonaerense.

“ Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder nosotros . Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”, advirtió Quintela. El ministro de Economía leyó las palabras de Quintela como una amenaza, por eso le respondió a través de X.

El gobernador riojano acusó a Caputo de no conocer la Argentina. “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia y se fijaron con lo que pasa con la gente . No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen es de políticas para beneficiar a un grupo selecto de la República Argentina y del extranjero”, sostuvo.

También cuestionó el RIGI. " El Rigi, por ejemplo, es una entrega total de la riqueza nuestra . Total, absoluta. Y el superRigi más todavía”, insistió Quintela, sobre el nuevo proyecto del Gobierno para darle beneficios impositivos a inversiones extranjeras en nuevas industrias que hagan inversiones por más de 1.000 millones de dólares.

La Rioja es una de las provincias que no adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. A diferencia de Catamarca y San Juan, que cuentan con proyectos mineros que van de los 200 hasta los 2.000 millones de dólares de inversión, el distrito gobernador por el peronista Quintela se desmarcó de esa posibilidad y no le pidió a su legislatura aprobar la inclusión al RIGI, necesaria para la llegada de fondos.

“Nosotros no estamos en contra de las inversiones, pero sí de un sistema donde ellos se la llevan a toda y las provincias quedan con muy poco”, había dicho el dirigente al justificar su postura.

La denuncia a la que Luis "Toto" Caputo hizo referencia en su fuerte respuesta a Quintela tuvo lugar en octubre de 2022, cuando en el marco de una denuncia contra los integrantes de la agrupación Revolución Federal, por amenazas contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner , aparecieron pagos de una empresa vinculada a la familia Caputo con uno de los líderes del grupo de agitadores antikirchneristas.

Agustín Rossi, entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), había presentado una denuncia ante la Justicia sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo "Revolución Federal" que incluyeron supuestas amenazas. En la presentación se decía que podrían vincularse con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, causa que llevaba adelante la jueza Eugenia Capuchetti.

Tras el atentado, el oficialismo -y sobre todo el kirchnerismo- buscaron probar que detrás de los acusados podía existir algún tipo de financiamiento y vínculos con sectores de la oposición. Y apuntaron a la familia Caputo y en especial contra Luis "Toto" Caputo, el ex secretario de Finanzas de la gestión de Mauricio Macri, y su primo Nicolás.

Fue porque Morel, líder de Revolución Federal, aparecía facturando trabajos de carpintería a dos emprendimientos inmobiliarios de la firma Caputo Hermanos, ﻿ “Espacio Añelo”y “Santa Clara del Sur”, en la ciudad de Añelo, cerca de Vaca Muerta, en Neuquén.

En ese expediente, Flavio Caputo, hermano de "Toto" y primo de "Nicki", se presentó el ante el juzgado de De Giorgi, representado por su abogado Matías Cuneo Libarona, y se puso a disposición de la Justicia para acompañar "toda la información y documentación que se estime pertinente para echar por tierra todas las insinuaciones que desde distintos medios de difusión masiva -e incluso algunos funcionarios públicos- pretenden instalar en la opinión pública de mala fe y con fines desconocidos".

En un escrito, admitió que la empresa de la familia Caputo contrató a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, para realizar una serie de trabajos de carpintería para diferentes proyecto que tiene en marcha la constructora. Pero niega que esas contrataciones sean un "apoyo financiero" a la agrupación.

"Es un proveedor que, como tantos otros, la empresa contrató en el marco del trabajo que desarrolla de manera habitual", explicó en el documento. Morel fue detenido en un momento de la investigación, pero luego quedó en libertad, acusado de un delito menor "incitación a la violencia colectiva": "Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta", se desligó.

Fuente: Clarín