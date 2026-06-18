Un repartidor fue baleado en la cabeza durante un intento de robo en Laferrere y se salvó de milagro

Un repartidor fue víctima de un violento robo y recibió un disparo en la cabeza . El hecho ocurrió este jueves en la localidad de Gregorio Laferrere, partido de La Matanza.

Según la reconstrucción del hecho, Damián, la víctima, estaba entregando un televisor en las inmediaciones de las calles Celestino Vidal y Besares cuando dos delincuentes lo sorprendieron.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. Como se observa en las imágenes, el repartidor estaba hablando con una mujer cuando los ladrones corrieron y, en segundos, uno de ellos le disparó a quemarropa en la cabeza sin mediar palabra.

Sin embargo, Damián logró reaccionar rápidamente y una maniobra le salvó la vida: manoteó el brazo del delincuente justo cuando apretó el gatillo y la bala entró por el cuero cabelludo, pero no perforó el cráneo.

En la imagen a la que tuvo acceso Eltrece , se ve la herida que sufrió Damián, un orificio de entrada y salida.

Después del disparo, el repartidor logró zafarse y correr, mientras que la mujer cayó al suelo junto con el televisor por el forcejeo. Al mismo tiempo, los ladrones aprovecharon de llevarse la camioneta blanca junto con toda la mercadería que faltaba por ser entregada.

Tras el ataque, la víctima fue asistida por varios vecinos y trasladada a un centro médico cercano.

Damián logró hacer los trámites del seguro de la camioneta y solo sufrió una pequeña herida, pero se quedó sin su único instrumento de trabajo.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN