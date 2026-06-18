Los huevos durarán más tiempo frescos si los guardás de esta manera en la heladera

Los huevos son uno de los alimentos infaltables en casi todas las casas, pero muchas veces no se conservan de la mejor manera y terminan perdiendo frescura antes de tiempo. Por eso, es necesario conocer la forma para guardarlos en la heladera para que no se echen a perder ni cambien de sabor o textura.

Aunque la mayoría de las heladeras trae un compartimento especial para huevos en la puerta, los especialistas en conservación de alimentos recomiendan evitar ese lugar por los cambios de temperatura.

Lo ideal es ponerlos en un estante interno, preferentemente en la parte central de la heladera , donde la temperatura se mantiene más estable y pareja.

Para conservarlos correctamente y que lleguen frescos a la mesa, seguí estos consejos:

La posición con la punta hacia abajo ayuda a que la yema quede centrada y mejora la conservación.

Aunque parezca más higiénico, lavar los huevos antes de guardarlos puede ser contraproducente . El agua elimina una película natural que recubre la cáscara y actúa como barrera contra bacterias.

Si tienen suciedad visible, lo mejor es limpiarlos justo antes de usarlos, no al momento de guardarlos.

Hay algunos trucos caseros para comprobar si un huevo sigue en buen estado:

Fuente: TN